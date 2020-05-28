Береги честь смолоду: в Суворове вымогатели хотели опорочить девушку-подростка

Не желая, чтобы компрометирующие её фотографии появились в соцсетях, потерпевшая отдала злоумышленникам 46 тысяч рублей.

Прокурор Суворовского района Тульской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местных жителей, обвиняемых в вымогательстве.

Установлено, что с февраля по апрель текущего года двое мужчин шантажировали несовершеннолетнюю девушку, угрожая опубликовать в соцсетях позорящие её фотографии. Пытаясь откупиться от вымогателей, потерпевшая отдала им 46 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела вину в инкриминируемом преступлении мужчины признали, причинённый материальный ущерб полностью возместили. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.