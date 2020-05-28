Туляк Дмитрий Жохов стал мастером спорта по воздухоплаванию
В прошлом году молодой человек вошёл в состав мужской сборной России.
Пилоту Федерации воздухоплавательного спорта Тульской области Дмитрию Жохову присвоено звание мастера спорта. Соответствующий приказ федерального Министерства спорта был подписан 27 мая.
В 2014 году Дмитрий завершил обучение в авиационном учебном центре «Воздухоплавательный клуб «Аэровальс» у инструктора Ивана Меняйло. Став одним из самых молодых воздухоплавателей России, он начал активную спортивную карьеру.
За 6 лет туляк принял участие в 38 рейтинговых российских и международных турнирах. В 2018 году туляк стал серебряным призером 24-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту, в составе молодежной сборной России занял третье место в командном зачете на чемпионате мира среди молодежи.
В прошлом году он поднялся на высшую ступень пьедестала почета 14-го Кубка России по воздухоплавательному спорту и стал лидером российского рейтинга пилотов тепловых аэростатов. Дмитрий Жохов входит в основной состав мужской сборной России.