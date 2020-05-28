новости
новости
Регистрация
Туляк Дмитрий Жохов стал мастером спорта по воздухоплаванию
Фото: Федерация воздухоплавательного спорта Тульской области

Туляк Дмитрий Жохов стал мастером спорта по воздухоплаванию

В прошлом году молодой человек вошёл в состав мужской сборной России.

Пилоту Федерации воздухоплавательного спорта Тульской области Дмитрию Жохову присвоено звание мастера спорта. Соответствующий приказ федерального Министерства спорта был подписан 27 мая.

В 2014 году Дмитрий завершил обучение в авиационном учебном центре «Воздухоплавательный клуб «Аэровальс» у инструктора Ивана Меняйло. Став одним из самых молодых воздухоплавателей России, он начал активную спортивную карьеру.

За 6 лет туляк принял участие в 38 рейтинговых российских и международных турнирах. В 2018 году туляк стал серебряным призером 24-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту, в составе молодежной сборной России занял третье место в командном зачете на чемпионате мира среди молодежи.

В прошлом году он поднялся на высшую ступень пьедестала почета 14-го Кубка России по воздухоплавательному спорту и стал лидером российского рейтинга пилотов тепловых аэростатов. Дмитрий Жохов входит в основной состав мужской сборной России.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:37 +4
Другие статьи по темам
Событие
мастер спортаприсвоение мастера спортавоздухоплаваниепилот аэростата
Люди
Дмитрий Жохов
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле отключат электроэнергию 29 мая
Где в Туле отключат электроэнергию 29 мая
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.