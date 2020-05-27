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На пожаре в Веневском районе пострадала пенсионерка

На пожаре в Веневском районе пострадала пенсионерка

85-летнюю женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения.

27 мая в СНТ «Южное», которое находится в Веневском районе Тульской области, произошел пожар. Сообщение о возгорании дачи поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения 112» в 5.58.
 
По данным МЧС, первый пожарный расчет прибыл на место уже через 12 минут, а еще спустя пять было ликвидировано открытое горение.
 
В результате происшествия дача выгорела изнутри, сгорела и обрушилась кровля. Пострадала 85-летняя женщина, которую госпитализировали с отравлением продуктами горения.
 
Причину пожара предстоит установить специалистам.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:17 +1
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Тульская областьВеневский район

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