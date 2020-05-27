На пожаре в Веневском районе пострадала пенсионерка

27 мая в СНТ «Южное», которое находится в Веневском районе Тульской области, произошел пожар. Сообщение о возгорании дачи поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения 112» в 5.58.

По данным МЧС, первый пожарный расчет прибыл на место уже через 12 минут, а еще спустя пять было ликвидировано открытое горение.

В результате происшествия дача выгорела изнутри, сгорела и обрушилась кровля. Пострадала 85-летняя женщина, которую госпитализировали с отравлением продуктами горения.

Причину пожара предстоит установить специалистам.