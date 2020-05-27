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В Тульской области скончались еще трое пациентов с подтвержденным COVID-19

В Тульской области скончались еще трое пациентов с подтвержденным COVID-19

Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Три пациента тульских больниц с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от двусторонней полисегментарной пневмонии. Это 70-летний житель Богородицка, 61-летний житель Щекинского района и 75-летняя жительница Тулы. У них в анамнезе — патология сердечно-сосудистой системы и онкологические заболевания.

Отметим, что за весь период в Тульской области скончались 24 пациента с коронавирусом.

Сюжет: Коронавирус
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