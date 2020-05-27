В Тульском экзотариуме у семьи беличьих обезьян саймири появился малыш

До недавнего времени в просторном вольере тульского зоопарка проживала группа из пяти взрослых особей озорных и неугомонных разбойников –беличьих обезьян: один самец и четыре самки. И недавно в этой большой семье появился малыш.



Малышу всего две недели, но он уже активно познает мир, внимательно изучает его, рассматривает, хотя покидать спину мамы пока не рискует.

Но уже скоро, через пару недель, он осмелится сделать первые шаги. Мать трогательно заботится о малыше и будет опекать его, даже когда он повзрослеет.

Пол детеныша пока неизвестен, осмотреть его специалисты экзотариума смогут после того, как он начнет самостоятельно передвигаться и питаться.



Справка Саймири (беличья обезьяна)

Живут на территории Бразилии, материковой Колумбии, материкового Эквадора, Французской Гвианы, Гайаны, Суринама и материковой Венесуэлы. Ведут дневной образ жизни. Едят плоды, насекомых и мелких позвоночных. В неволе живут до 21 года, в природе меньше.

Интересные факты. Самцы внутри группы могут образовывать коалиции для поддержки друг друга. У самок есть псевдопенисы, которые они используют для демонстрации доминирования над членами группы, стоящими ниже на иерархической лестнице.

От беременности рождается один детеныш, двойни редки. Мать держит его сначала на животе, а потом на спине, где он остается даже во время ее передвижения, сна и питания. Самка приносит потомство один раз в два года.

Среди приматов у саймири самый высокий удельный вес массы мозга к общей массе тела (1/17), что почти в два раза выше, чем у человека. Но мозг саймири полностью лишён извилин...

Из-за характерного окраса головы – светлых пятен вокруг глаз на тёмной морде – саймири иногда называют «мёртвая голова».

Где можно увидеть. В новой экспозиции (ЦПКиО им. П. П. Белоусова, корпус 10).