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Оперштаб озвучил возраст заболевших коронавирусом туляков
Фото из архива Myslo.

Оперштаб озвучил возраст заболевших коронавирусом туляков

Сколько человек болеют бессимптомно? Сколько лечатся дома, а сколько в больнице? Цифры и факты.

Myslo озадачился тем, что в ежедневной сводке по заболеваемости COVID-19 в регионе так мало информации о людях. Мы направили оперштабу запрос. Сегодня получили ответ.
 
3422 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Тульской области за все время. Среди заболевших — жители всех возрастных категорий. Треть — люди среднего возраста (30-49 лет), еще примерно треть — туляки от 50 до 64 лет.
 
Чуть более 21% составляют заболевшие 65+. Меньше всего «досталось» несовершеннолетним (их число равно 6 процентам) и молодым людям 18−29 лет — их 9% среди заболевших.
 
 
 
Как пояснили Myslo в региональном оперштабе, сейчас 1730 коронавирусных больных получают медпомощь на дому: это те, у кого заболевание проходит в легкой форме или вовсе бессимптомно.
 
При этом в стационарах находятся 1403 человека, из них 365 — в тяжелом состоянии. 32 человека подключены к аппаратам ИВЛ.
 
Выздоровели 1303 туляка, из них 113 детей.
 
По информации Управления Роспотребнадзора по Тульской области, из общего числа зарегистрированных случаев 30% – завозные из Москвы. Впоследствии от них инфекция распространилась в семьях.
 
 

Напомним, по состоянию на 27 мая в Тульской области зафиксировано 3422 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

По данным ресурса стопкоронавирус. рф:

 
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 14:53 0
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Тульская область

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