Оперштаб озвучил возраст заболевших коронавирусом туляков

Фото из архива Myslo.

Сколько человек болеют бессимптомно? Сколько лечатся дома, а сколько в больнице? Цифры и факты.

Myslo озадачился тем, что в ежедневной сводке по заболеваемости COVID-19 в регионе так мало информации о людях. Мы направили оперштабу запрос. Сегодня получили ответ.

3422 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Тульской области за все время. Среди заболевших — жители всех возрастных категорий. Треть — люди среднего возраста (30-49 лет), еще примерно треть — туляки от 50 до 64 лет.

Чуть более 21% составляют заболевшие 65+. Меньше всего «досталось» несовершеннолетним (их число равно 6 процентам) и молодым людям 18−29 лет — их 9% среди заболевших.

Как пояснили Myslo в региональном оперштабе, сейчас 1730 коронавирусных больных получают медпомощь на дому: это те, у кого заболевание проходит в легкой форме или вовсе бессимптомно.

При этом в стационарах находятся 1403 человека, из них 365 — в тяжелом состоянии. 32 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Выздоровели 1303 туляка, из них 113 детей.

По информации Управления Роспотребнадзора по Тульской области, из общего числа зарегистрированных случаев 30% – завозные из Москвы. Впоследствии от них инфекция распространилась в семьях.