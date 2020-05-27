Президента Тульской федерации ММА подозревают в организации заказного убийства
Всего по уголовному делу задержаны пять человек.
Президент Тульской областной федерации смешанного боевого единоборства (ММА) Владимир Осия* задержан по подозрению в организации убийства. В его квартире провели обыск. На данный момент по уголовному делу задержаны пять человек.
По данным следствия, преступление было совершено 4 июня 2019 года в поселке Поварово Солнечногорского района. Неизвестный в шлеме мотоциклиста не менее трех раз выстрелил из пистолета в директора местного торгового центра, когда мужчина заходил в помещение магазина. Потерпевший скончался на месте происшествия.
По горячим следам была задержана сожительница потерпевшего, и вскоре ей было предъявлено обвинение в организации убийства группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Также следствие установило ее причастность к организации разбойного нападения на потерпевшего, совершенное в 2017 году. Кроме того, были задержаны трое мужчин, совершивших указанное преступление.
«При отработке непосредственных исполнителей убийства следствием установлен круг подозреваемых, в который вошли пять мужчин в возрасте от 32 до 44 лет. В ходе обысков, проведенных по местам проживания подозреваемых, обнаружено предполагаемое орудие преступления — пистолет с глушителем и патроны, а также мотоцикл, на котором исполнители прибыли и скрылись с места происшествия, а также иные вещественные доказательства», — сообщает пресс-служба СК России.
В настоящее время следствие выясняет роли каждого из пяти задержанных.
Председатель судейской коллегии судей ТРОО «ФСБЕ (ММА)» Александр Симоненко не может поверить, что Владимир Осия причастен к этому преступлению:
Александр Симоненко.
– Я узнал о сложившейся ситуации буквально вчера из СМИ. Для меня это шокирующее известие. Не могу поверить, что спортсмен с мировым именем может быть причастен к таким вещам. Владимир Осия отличный профессионал, ничего плохого о нем я сказать не могу. Надеюсь, расследование будет честным и объективным и правоохранители во всем разберутся.
Как сообщили Myslo в Федерации ММА Тульской области, Владимир Осия действительно де-факто является президентом федерации. Однако де-юре руководителем он еще не стал: документы в Минюсте еще не оформлены.