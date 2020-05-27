Президента Тульской федерации ММА подозревают в организации заказного убийства

Всего по уголовному делу задержаны пять человек.

Президент Тульской областной федерации смешанного боевого единоборства (ММА) Владимир Осия* задержан по подозрению в организации убийства. В его квартире провели обыск. На данный момент по уголовному делу задержаны пять человек.

По данным следствия , преступление было совершено 4 июня 2019 года в поселке Поварово Солнечногорского района. Неизвестный в шлеме мотоциклиста не менее трех раз выстрелил из пистолета в директора местного торгового центра, когда мужчина заходил в помещение магазина. Потерпевший скончался на месте происшествия.

По горячим следам была задержана сожительница потерпевшего, и вскоре ей было предъявлено обвинение в организации убийства группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Также следствие установило ее причастность к организации разбойного нападения на потерпевшего, совершенное в 2017 году. Кроме того, были задержаны трое мужчин, совершивших указанное преступление.

служба СК России . «При отработке непосредственных исполнителей убийства следствием установлен круг подозреваемых, в который вошли пять мужчин в возрасте от 32 до 44 лет. В ходе обысков, проведенных по местам проживания подозреваемых, обнаружено предполагаемое орудие преступления — пистолет с глушителем и патроны, а также мотоцикл, на котором исполнители прибыли и скрылись с места происшествия, а также иные вещественные доказательства», — сообщает пресс-

В настоящее время следствие выясняет роли каждого из пяти задержанных.

Председатель судейской коллегии судей ТРОО «ФСБЕ (ММА)» Александр Симоненко не может поверить, что Владимир Осия причастен к этому преступлению:

Александр Симоненко. – Я узнал о сложившейся ситуации буквально вчера из СМИ. Для меня это шокирующее известие. Не могу поверить, что спортсмен с мировым именем может быть причастен к таким вещам. Владимир Осия отличный профессионал, ничего плохого о нем я сказать не могу. Надеюсь, расследование будет честным и объективным и правоохранители во всем разберутся.

*UPD [данные добавлены в 16.07]. На сайте Тульской федерации в материале от 11 марта 2020 года Владимир Осия указан как президент Тульской областной федерации смешанного боевого единоборства (ММА) и приведена его прямая речь.

Как сообщили Myslo в Федерации ММА Тульской области, Владимир Осия действительно де-факто является президентом федерации. Однако де-юре руководителем он еще не стал: документы в Минюсте еще не оформлены.

*UPD [данные добавлены в 16.45]. После выхода новости на Myslo на сайте Тульской федерации в материале от 11 марта 2020 года текст, где Владимир Осия назван президентом Тульской областной Федерации смешанного боевого единоборства (ММА), убрали. Текст остался в сохраненной копии поисковиков и здесь.