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Туляки устроили в магазине давку из-за дешевых кастрюль

Туляки устроили в магазине давку из-за дешевых кастрюль

О соблюдении социальной дистанции и говорить не приходилось.

В соцсетях появилось видео, снятое в тульском ТЦ «Демидовский». По словам автора, люди устроили давку из-за распродажи дешевых кастрюль. Ажиотаж вызвала цена в 99 рублей, установленная сетью магазинов хозтоваров и бытовой химии.
 
Естественно, о соблюдении социальной дистанции как на улице, так и в помещении и речи не было. Причем нарушали правила люди разных возрастов.
 
Коронавирус? Нет, не слышали — срочно нужна кастрюля!
 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:33 +5
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