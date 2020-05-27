Туляки устроили в магазине давку из-за дешевых кастрюль

О соблюдении социальной дистанции и говорить не приходилось.

В соцсетях появилось видео, снятое в тульском ТЦ «Демидовский». По словам автора, люди устроили давку из-за распродажи дешевых кастрюль. Ажиотаж вызвала цена в 99 рублей, установленная сетью магазинов хозтоваров и бытовой химии.

Естественно, о соблюдении социальной дистанции как на улице, так и в помещении и речи не было. Причем нарушали правила люди разных возрастов.

Коронавирус? Нет, не слышали — срочно нужна кастрюля!