Что будет с ценами на жилье, покупать ли квартиру сейчас? Myslo проведет для туляков онлайн-конференцию о недвижимости

Тот самый вирус, который уже долгое время задает тон информационному полю во всем мире, всего за пару месяцев изменил абсолютно все сферы экономики в нашей стране и в Тульской области в частности. Какие-то проблемы в связи с самоизоляцией и приостановкой деятельности отдельных бизнес-секторов ушли на второй план. Однако для многих вопрос приобретения жилья продолжает оставаться актуальным. Именно поэтому мы решили поговорить о том, как изменился рынок недвижимости и какие прогнозы дают эксперты.

Онлайн-конференцию проведет корреспондент Myslo. Мы побеседуем с руководителем отдела маркетинга компании «Имена», представителями агентства недвижимости «Юлия», Сбербанка и независимым экспертом.

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