День защиты детей в музее «Тульские древности» в формате онлайн: афиша

Сотрудники музея расскажут о народных играх и игрушках прошлого, а также проведут мастер-классы.

Всю неделю в сообществе музея « ВКонтакте » будут отмечать День защиты детей.

Виртуальным посетителям расскажут о народных играх и игрушках прошлого. В статьях, видео и мастер-классах – яркие истории о средневековых играх и бирюльках, кольцебросе, городках и дворовой лапте, богородской игрушке и других забавах. Они тренировали логику, смекалку, ловкость, силу и усидчивость в прошлых столетиях и сегодня позволят детям и родителям весело провести время в кругу семьи.

Также участников детской недели в музее ждут мастер-классы. На одном расскажут, как из привычных вещей сделать прародительницу крестиков-ноликов – средневековую настольную игру «Мельницу». Урок по валянию из шерсти поможет девочкам обзавестись яркими украшениями, а мальчикам – мячами.