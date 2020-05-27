За сутки в Тульской области количество выздоровевших от коронавируса превысило число заболевших

Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

За минувшие сутки в Тульской области 154 жителя региона выздоровели от COVID-19. Таким образом число выздоровевших превысило количество заболевших. Напомним, COVID-19 за сутки подтвердился у 104 человек.

Ранее на заседании регионального оперштаба сообщалось, что в настоящее время в области ориентировочно достигнут пик заболеваемости коронавирусом.