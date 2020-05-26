+3300 безработных туляков с 1 марта: как найти работу в Туле и где искать лучшие вакансии

Как коронавирус повлиял на рынок труда в Тульской области? Где помогут безработным? На какие пособия можно расчитывать – об этом большой материал Myslo.

В Тульской области действует режим повышенной готовности. В связи с эпидемией коронавируса многие предприятия работают в ограниченном режиме или вообще остановлены. С начала марта 834 предприятия Тулы и 1167 в области проводили увольнения сотрудников.

Около 50% ставших безработными туляков были заняты в обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговле, строительстве.

По состоянию на 25 мая 2020 года на учете в центрах занятости населения зарегистрированы в качестве безработных 12 910 человек, уровень регистрируемой безработицы составил 1,63% рабочей силы (на начало года этот показатель составлял 0,45%).

– В сложившихся условиях наша задача — не просто снизить риски роста безработицы, но и оказать людям действенную помощь, предоставить возможность заработать, — сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин на одном из оперативных совещаний.

Как именно помогают тулякам в поисках работы, какую поддержку оказывают, рассказывает министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов.

Что делать, если я потерял работу?

Не отчаиваться! И обратиться в Центр занятости населения, ближайший к вашему месту регистрации. С 9 апреля 2020 года введен временный упрощенный порядок подачи заявлений на получение пособия по безработице — без предоставления трудовой книжки и справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Подать заявление можно дистанционно через портал «Работа в России» с использованием подтвержденной учетной записи «Госуслуги» (ЕСИА).

Кстати, возможность подачи заявлений на пособия по безработице из дома в круглосуточном режиме привлекла на портал тех граждан, которые раньше не делали этого по разным причинам.

Если все указанные в заявлении сведения будут подтверждены и при этом вы не трудоустроитесь на предложенные службой занятости вакансии, тогда не позднее 11-го дня со дня подачи заявления вас признают безработным и назначат пособие по безработице.

Кстати, причина увольнения не влияет на порядок признания гражданина безработным.

При обращении гражданина на портал «Работа в России» вакансии будут поступать в его личный кабинет. Там же соискатель сможет откликнуться на заинтересовавшее его предложение, а работодатель — ознакомиться с резюме, пригласить на работу или на дистанционное собеседование.

За период с 1 марта по сегодняшний день статус безработного получили 3300 туляков. Им назначено максимальное пособие по безработице.

Какое пособие я смогу получить?

Пособие по безработице рассчитывается исходя из размера средней зарплаты за последние 3 месяца по последнему месту работы. Обязательное условие — 26 календарных недель рабочего времени в течение 12 месяцев, предшествующих дате признания безработным.

Размер пособия составляет в первые 3 месяца — 75% от средней зарплаты, затем следующие 3 месяца — 60%, но не выше максимального размера — 12 130 рублей (он увеличен с 30 марта 2020 г.).

Гражданам, не отвечающим вышеперечисленным условиям, длительно не работающим, пособие назначается в минимальном размере — 1500 рублей.

Гражданам, уволенным и признанным безработными начиная с 1 марта 2020 г., пособие по безработице в апреле — июне 2020 г. установлено в максимальном размере 12 130 рублей.

Особые меры поддержки есть для семей с детьми, где один из родителей остался без работы после 1 марта. В этом случае размер пособия по безработице в апреле и июне увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей на каждого ребенка.

Что делать, если у меня нет доступа к интернету?

В этом случае воспользуйтесь многоканальным телефоном горячей линии Центра занятости Тулы 8−800−551−10−32. Вас запишут на получение госуслуги и подбор подбор подходящих вакансий будут осуществлять по телефону.

Получить консультации по вопросам соблюдения законодательства о занятости в отношении граждан предпенсионного возраста и записаться на первичный прием в ЦЗН можно по телефонам горячей линии центров занятости населения Тульской области:

№ п/п Город/район Телефон горячей линии 1 г. Алексин (8−48753) 4−49−83 2 Арсеньевский район (8−48733) 2−10−80 3 г. Белев (8−48742) 4−12−62 4 г. Богородицк (8−48761) 2−10−93 5 г. Венев (8−48745) 2−21−13 6 Воловский район (8−48768) 2−12−71 7 Дубенский район (8−48732) 2−10−10 8 г. Донской (8−48746) 5−57−07 9 г. Ефремов (8−48741) 6−63−94; 6−61−55 10 Заокский район (8−48734) 2−85−05 11 Каменский район (8−48744) 2−11−82 12 г. Кимовск (8−48735) 5−76−30 13 г. Киреевск (8−48754) 6−47−36 14 Куркинский район (8−48743) 5−19−09 15 Ленинский район (8−4872) 72−55−38 16 г. Новомосковск (8−48762) 6−67−00 17 Одоевский район (48736) 4−19−84; 5−23−95 18 г. Плавск (8−4872) 52−40−81 19 г. Суворов (8−48763) 2−48−11 20 Тепло-Огаревский район (8−48755) 2−14−98 21 г. Тула (8−4872) 52−40−96 22 г. Узловая (8−48731) 6−02−37 23 Чернский район (8−48756) 2−21−30 24 г. Щекино (8−48751) 5−35−35 25 г. Ясногорск (8−48766) 2−24−60

Если я предприниматель, мне помогут в Центре занятости?

Если вы перестали вести деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в период с 1 марта 2020 года (и до 1 сентября 2020 года), а до этого вели предпринимательскую деятельность не менее 2-х месяцев в 2020 году и признаны в установленном порядке безработным органами службы занятости, то с 1 июня 2020 года вам будет оказана единовременная выплата в размере 12 130 рублей.

Какие вакансии есть в Центре занятости?

На сегодняшний день число вакансий, заявленных работодателями региона, составляет 21 731 рабочее место, в том числе для инвалидов – 2 254 вакансии. Их предоставили более 6 тысяч предприятий и учреждений разных форм собственности Тульской области.

Доля вакансий по рабочим профессиям составляет порядка 70% (15 039) вакансий.

Наибольшую потребность в кадрах испытывает сфера «Обрабатывающие производства», предприятиями этой отрасли представлена практически половина (49,8%) от общего числа вакансий. Например, требуются работники: обработчик рыбы в АО «ЮЖМОРРЫБФЛОТ», укладчик-упаковщик ООО «Воловский бройлер», оператор линии в производстве пищевой продукции в ОП ООО «Форсаж».

В два раза увеличилось количество свободных рабочих мест в области строительства. Например, нужны монтажник в ООО «АГРОСТРОЙПОДРЯД», дробильщик, машинист погрузочной машины АО «Новомосковскавтодор». А также в сфере сельского хозяйства. Например, нужны сборщик в ООО «Агрогриб», тракторист в ООО «Тульская мясная компания», аппаратчик обработки зерна в ООО «Воловский комбикормовый завод».

Сотрудник ЦЗН подбирает не менее трех вакансий для каждого соискателя. Правда, сейчас есть особенность процесса, связанная с эпидемиологическими ограничениями, — проведение онлайн-собеседований с работодателем.

А мне могут помочь в переобучении?

Да. И не только. ЦЗН занимается организацией совместно с предприятиями региона временных и общественных работ для безработных, профессионального обучения либо повышения квалификации по востребованным профессиям, оказывает содействие безработным в открытии собственного дела.

В ЦЗН возобновлены программы социально-психологической адаптации, навыков взаимодействия с работодателями, профориентации.

По состоянию на 25 мая 2020 года более 800 безработных граждан приступили к обучению по специальностям бухгалтер, электромонтер, электрогазосварщик, специалист по управлению персоналом, водитель погрузчика и другим. Граждане, которым уже назначена пенсия (72 человека), освоили профессии оператора котельной, кладовщика, охранника, оператора ЭВМ с целью последующего возобновления трудовой деятельности.

70% граждан, прошедших обучение в ЦЗН, трудоустроены.

Есть программы обучения и повышения квалификации граждан старшего возраста (50+) и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в рамках нацпроекта «Демография», а также работников предприятий, участвующих в нацпроекте «Повышение производительности труда».

По планам в 2020 году более 2,3 тыс. человек пройдут обучение или повышение квалификации в ЦЗН.

Все услуги Центра занятости бесплатны для граждан. Но пока — до конца действия ограничительным мер — всё обучение идет в онлайн-режиме.