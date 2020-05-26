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+3300 безработных туляков с 1 марта: как найти работу в Туле и где искать лучшие вакансии

+3300 безработных туляков с 1 марта: как найти работу в Туле и где искать лучшие вакансии

Как коронавирус повлиял на рынок труда в Тульской области? Где помогут безработным? На какие пособия можно расчитывать – об этом большой материал Myslo.

В Тульской области действует режим повышенной готовности. В связи с эпидемией коронавируса многие предприятия работают в ограниченном режиме или вообще остановлены. С начала марта 834 предприятия Тулы и 1167 в области проводили увольнения сотрудников.

Около 50% ставших безработными туляков были заняты в обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговле, строительстве.

По состоянию на 25 мая 2020 года на учете в центрах занятости населения зарегистрированы в качестве безработных 12 910 человек, уровень регистрируемой безработицы составил 1,63% рабочей силы (на начало года этот показатель составлял 0,45%).

– В сложившихся условиях наша задача — не просто снизить риски роста безработицы, но и оказать людям действенную помощь, предоставить возможность заработать, — сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин на одном из оперативных совещаний.

Как именно помогают тулякам в поисках работы, какую поддержку оказывают, рассказывает министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов.

Что делать, если я потерял работу?

Не отчаиваться! И обратиться в Центр занятости населения, ближайший к вашему месту регистрации. С 9 апреля 2020 года введен временный упрощенный порядок подачи заявлений на получение пособия по безработице — без предоставления трудовой книжки и справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Подать заявление можно дистанционно через портал «Работа в России» с использованием подтвержденной учетной записи «Госуслуги» (ЕСИА).

Кстати, возможность подачи заявлений на пособия по безработице из дома в круглосуточном режиме привлекла на портал тех граждан, которые раньше не делали этого по разным причинам.

Если все указанные в заявлении сведения будут подтверждены и при этом вы не трудоустроитесь на предложенные службой занятости вакансии, тогда не позднее 11-го дня со дня подачи заявления вас признают безработным и назначат пособие по безработице.

Кстати, причина увольнения не влияет на порядок признания гражданина безработным.

При обращении гражданина на портал «Работа в России» вакансии будут поступать в его личный кабинет. Там же соискатель сможет откликнуться на заинтересовавшее его предложение, а работодатель — ознакомиться с резюме, пригласить на работу или на дистанционное собеседование.

За период с 1 марта по сегодняшний день статус безработного получили 3300 туляков. Им назначено максимальное пособие по безработице.

Какое пособие я смогу получить?

Пособие по безработице рассчитывается исходя из размера средней зарплаты за последние 3 месяца по последнему месту работы. Обязательное условие — 26 календарных недель рабочего времени в течение 12 месяцев, предшествующих дате признания безработным.

Размер пособия составляет в первые 3 месяца — 75% от средней зарплаты, затем следующие 3 месяца — 60%, но не выше максимального размера — 12 130 рублей (он увеличен с 30 марта 2020 г.).

Гражданам, не отвечающим вышеперечисленным условиям, длительно не работающим, пособие назначается в минимальном размере — 1500 рублей.

Гражданам, уволенным и признанным безработными начиная с 1 марта 2020 г., пособие по безработице в апреле — июне 2020 г. установлено в максимальном размере 12 130 рублей.

Особые меры поддержки есть для семей с детьми, где один из родителей остался без работы после 1 марта. В этом случае размер пособия по безработице в апреле и июне увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей на каждого ребенка.

Что делать, если у меня нет доступа к интернету?

В этом случае воспользуйтесь многоканальным телефоном горячей линии Центра занятости Тулы 8−800−551−10−32. Вас запишут на получение госуслуги и подбор подбор подходящих вакансий будут осуществлять по телефону.

Получить консультации по вопросам соблюдения законодательства о занятости в отношении граждан предпенсионного возраста и записаться на первичный прием в ЦЗН можно по телефонам горячей линии центров занятости населения Тульской области:

№ п/п

Город/район

Телефон горячей линии

1

г. Алексин

(8−48753) 4−49−83

2

Арсеньевский район

(8−48733) 2−10−80

3

г. Белев

(8−48742) 4−12−62

4

г. Богородицк

(8−48761) 2−10−93

5

г. Венев

(8−48745) 2−21−13

6

Воловский район

(8−48768) 2−12−71

7

Дубенский район

(8−48732) 2−10−10

8

г. Донской

(8−48746) 5−57−07

9

г. Ефремов

(8−48741) 6−63−94; 6−61−55

10

Заокский район

(8−48734) 2−85−05

11

Каменский район

(8−48744) 2−11−82

12

г. Кимовск

(8−48735) 5−76−30

13

г. Киреевск

(8−48754) 6−47−36

14

Куркинский район

(8−48743) 5−19−09

15

Ленинский район

(8−4872) 72−55−38

16

г. Новомосковск

(8−48762) 6−67−00

17

Одоевский район

(48736) 4−19−84; 5−23−95

18

г. Плавск

(8−4872) 52−40−81

19

г. Суворов

(8−48763) 2−48−11

20

Тепло-Огаревский район

(8−48755) 2−14−98

21

г. Тула

(8−4872) 52−40−96

22

г. Узловая

(8−48731) 6−02−37

23

Чернский район

(8−48756) 2−21−30

24

г. Щекино

(8−48751) 5−35−35

25

г. Ясногорск

(8−48766) 2−24−60

 

Если я предприниматель, мне помогут в Центре занятости?

Если вы перестали вести деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в период с 1 марта 2020 года (и до 1 сентября 2020 года), а до этого вели предпринимательскую деятельность не менее 2-х месяцев в 2020 году и признаны в установленном порядке безработным органами службы занятости, то с 1 июня 2020 года вам будет оказана единовременная выплата в размере 12 130 рублей.

Какие вакансии есть в Центре занятости?

На сегодняшний день число вакансий, заявленных работодателями региона, составляет 21 731 рабочее место, в том числе для инвалидов – 2 254 вакансии. Их предоставили более 6 тысяч предприятий и учреждений разных форм собственности Тульской области.

Доля вакансий по рабочим профессиям составляет порядка 70% (15 039) вакансий.

Наибольшую потребность в кадрах испытывает сфера «Обрабатывающие производства», предприятиями этой отрасли представлена практически половина (49,8%) от общего числа вакансий. Например, требуются работники: обработчик рыбы в АО «ЮЖМОРРЫБФЛОТ», укладчик-упаковщик ООО «Воловский бройлер», оператор линии в производстве пищевой продукции в ОП ООО «Форсаж».

В два раза увеличилось количество свободных рабочих мест в области строительства. Например, нужны монтажник в ООО «АГРОСТРОЙПОДРЯД», дробильщик, машинист погрузочной машины АО «Новомосковскавтодор». А также в сфере сельского хозяйства. Например, нужны сборщик в ООО «Агрогриб», тракторист в ООО «Тульская мясная компания», аппаратчик обработки зерна в ООО «Воловский комбикормовый завод».

Сотрудник ЦЗН подбирает не менее трех вакансий для каждого соискателя. Правда, сейчас есть особенность процесса, связанная с эпидемиологическими ограничениями, — проведение онлайн-собеседований с работодателем.

 

А мне могут помочь в переобучении?

Да. И не только. ЦЗН занимается организацией совместно с предприятиями региона временных и общественных работ для безработных, профессионального обучения либо повышения квалификации по востребованным профессиям, оказывает содействие безработным в открытии собственного дела.

В ЦЗН возобновлены программы социально-психологической адаптации, навыков взаимодействия с работодателями, профориентации.

По состоянию на 25 мая 2020 года более 800 безработных граждан приступили к обучению по специальностям бухгалтер, электромонтер, электрогазосварщик, специалист по управлению персоналом, водитель погрузчика и другим. Граждане, которым уже назначена пенсия (72 человека), освоили профессии оператора котельной, кладовщика, охранника, оператора ЭВМ с целью последующего возобновления трудовой деятельности.

70% граждан, прошедших обучение в ЦЗН, трудоустроены.

Есть программы обучения и повышения квалификации граждан старшего возраста (50+) и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в рамках нацпроекта «Демография», а также работников предприятий, участвующих в нацпроекте «Повышение производительности труда».

По планам в 2020 году более 2,3 тыс. человек пройдут обучение или повышение квалификации в ЦЗН.

Все услуги Центра занятости бесплатны для граждан. Но пока — до конца действия ограничительным мер — всё обучение идет в онлайн-режиме.

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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 12:15 −6
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