В Тульской области похитителя цветмета убило током

Изображение Maximilian Fritsche с сайта Pixabay.

Как стало известно Myslo, рано утром 25 мая на территории ОАО «Ефремовская птицефабрика» обнаружили погибшего от удара электротоком 54-летнего мужчину.

Предполагается, что погибший промышлял кражами цветного металла и залез в трансформаторную будку. Расчеты вора оказались ошибочными, и он получил смертельный разряд.

Сейчас по факту происшествия полиция проводит проверку.