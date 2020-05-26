Изображение Maximilian Fritsche с сайта Pixabay.
В Тульской области похитителя цветмета убило током
Тело мужчины обнаружили рано утром.
Как стало известно Myslo, рано утром 25 мая на территории ОАО «Ефремовская птицефабрика» обнаружили погибшего от удара электротоком 54-летнего мужчину.
Предполагается, что погибший промышлял кражами цветного металла и залез в трансформаторную будку. Расчеты вора оказались ошибочными, и он получил смертельный разряд.
Сейчас по факту происшествия полиция проводит проверку.
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