новости
новости
Регистрация
В Тульской области похитителя цветмета убило током
Изображение Maximilian Fritsche с сайта Pixabay.

В Тульской области похитителя цветмета убило током

Тело мужчины обнаружили рано утром.

Как стало известно Myslo, рано утром 25 мая на территории ОАО «Ефремовская птицефабрика» обнаружили погибшего от удара электротоком 54-летнего мужчину.
 
Предполагается, что погибший промышлял кражами цветного металла и залез в трансформаторную будку. Расчеты вора оказались ошибочными, и он получил смертельный разряд.
 
Сейчас по факту происшествия полиция проводит проверку.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:16 +5
Другие статьи по темам
Событие
поражение электротокомубило токомгнесчастный случай
Место
Тульская областьЕфремов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Добро против вируса»: в Тульской области бесплатно раздали 8000 масок
«Добро против вируса»: в Тульской области бесплатно раздали 8000 масок
+3300 безработных туляков с 1 марта: как найти работу в Туле и где искать лучшие вакансии
+3300 безработных туляков с 1 марта: как найти работу в Туле и где искать лучшие вакансии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.