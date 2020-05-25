Новый рекорд: в Тульской области 111 новых случаев коронавируса
За всё время коронавирусной инфекцией заразились 3213 жителей региона.
По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки Тульской области зарегистрировано 111 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Воловского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Куркинского, Одоевского, Плавского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Все своевременно изолированы.
7 жителей Тулы и области выздоровели от COVID-19.
За последние сутки в России выявлено 8946 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 43,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 92 летальных исхода, полностью выздоровели 5499 человек.
Всего на сегодняшний день в стране выявлено 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.