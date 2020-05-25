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600 домов остались без воды в Одоеве

600 домов остались без воды в Одоеве

Причина отключения — коммунальная авария на водоводе.

В Одоеве Тульской области произошла коммунальная авария. По данным МЧС, информация о нарушении холодного водоснабжения поступила в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 9.45.
 
«В зону отключения попало более 600 домов различной этажности. Причина нарушения водоснабжения — порыв водовода диаметром 200 мм», — сообщает пресс-служба регионального ведомства.
 
На месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады. Ситуация на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области и местной администрации.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:55 +2
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