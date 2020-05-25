600 домов остались без воды в Одоеве

В Одоеве Тульской области произошла коммунальная авария. По данным МЧС, информация о нарушении холодного водоснабжения поступила в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 9.45.

«В зону отключения попало более 600 домов различной этажности. Причина нарушения водоснабжения — порыв водовода диаметром 200 мм», — сообщает пресс-служба регионального ведомства.

На месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады. Ситуация на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области и местной администрации.