Тульские медики получили почти 105 млн рублей за борьбу с COVID-19

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На оперативном совещании регионального штаба по коронавирусу под председательством губернатора Алексея Дюмина обсудили вопрос предоставления медработникам дополнительных выплат за борьбу с коронавирусной инфекцией.

На эти цели из федерального бюджета выделено 352,7 млн рублей. Медработники уже получили 104,8 млн рублей, выплаты продолжаются.

Для рассмотрения обращений и жалоб медработников, связанных с некорректным начислением выплат, в Тульской области создана ревизионная группа. В её адрес поступило 116 обращений: из них по 26 обращениям сотрудникам будут начислены выплаты, 25 обращений отклонены из-за отсутствия оснований для доплаты, 65 находятся в работе.

По поручению Алексея Дюмина волонтерам, помогающим пожилым людям в условиях пандемии, тоже будет оказана поддержка в виде единовременной денежной выплаты. Каждый из 432 волонтеров за два с небольшим месяца оказал помощь почти 200 тулякам.

Добровольцы обеспечены бесплатными обедами, тульскими пряниками, бесплатной связью, топливными картами и бесплатным проездом в общественном транспорте.