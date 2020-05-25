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Тульские медики получили почти 105 млн рублей за борьбу с COVID-19
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Тульские медики получили почти 105 млн рублей за борьбу с COVID-19

На поддержку медработников Тульская область получила из федерального бюджета 352,7 млн рублей.

На оперативном совещании регионального штаба по коронавирусу под председательством губернатора Алексея Дюмина обсудили вопрос предоставления медработникам дополнительных выплат за борьбу с коронавирусной инфекцией.

На эти цели из федерального бюджета выделено 352,7 млн рублей. Медработники уже получили 104,8 млн рублей, выплаты продолжаются.

Для рассмотрения обращений и жалоб медработников, связанных с некорректным начислением выплат, в Тульской области создана ревизионная группа. В её адрес поступило 116 обращений: из них по 26 обращениям сотрудникам будут начислены выплаты, 25 обращений отклонены из-за отсутствия оснований для доплаты, 65 находятся в работе.

По поручению Алексея Дюмина волонтерам, помогающим пожилым людям в условиях пандемии, тоже будет оказана поддержка в виде единовременной денежной выплаты. Каждый из 432 волонтеров за два с небольшим месяца оказал помощь почти 200 тулякам.

Добровольцы обеспечены бесплатными обедами, тульскими пряниками, бесплатной связью, топливными картами и бесплатным проездом в общественном транспорте.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:16 0
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