При пожаре на ул. Фучика в Туле из окна выпрыгнул мужчина

Вечером 25 мая, в общежитии, которое находится на ул. Фучика 26 к. 1 в Туле, произошел пожар. К моменту приезда огнеборцев из окна второго этажа, спасаясь от огня, выпрыгнул обоженный 40-летний мужчина.

На момент публикации новости на месте происшествия работали три пожарных расчёта и одна автолестница. Людей в квартире не обнаружено. Пострадавшего забрала реанимационная бригада. Он был в сознании, помимо ожогов у него сломана нога.

Причину возгорания предстоит установить специалистам. По словам соседей, пострадавший злоупотребляет алкоголем.

UPD: публикация изменена в 21.00.