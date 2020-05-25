новости
новости
Регистрация
При пожаре на ул. Фучика в Туле из окна выпрыгнул мужчина

При пожаре на ул. Фучика в Туле из окна выпрыгнул мужчина

ЧП произошло в общежитии.

Вечером 25 мая, в общежитии, которое находится на ул. Фучика 26 к. 1 в Туле, произошел пожар. К моменту приезда огнеборцев из окна второго этажа, спасаясь от огня, выпрыгнул обоженный 40-летний мужчина.

На момент публикации новости на месте происшествия работали три пожарных расчёта и одна автолестница. Людей в квартире не обнаружено. Пострадавшего забрала реанимационная бригада. Он был в сознании, помимо ожогов у него сломана нога.

Причину возгорания предстоит установить специалистам. По словам соседей, пострадавший злоупотребляет алкоголем.

UPD: публикация изменена в 21.00.

Галерея
Пожар в общежитии на ул. Фучика, Фото: 1
Пожар в общежитии на ул. Фучика, Фото: 2
Пожар в общежитии на ул. Фучика, Фото: 3
Пожар в общежитии на ул. Фучика, Фото: 4
Пожар в общежитии на ул. Фучика, Фото: 5
Пожар в общежитии на ул. Фучика, Фото: 6
Пожар в общежитии на ул. Фучика, Фото: 7
Пожар в общежитии на ул. Фучика, Фото: 8
Пожар в общежитии на ул. Фучика, Фото: 9
Пожар в общежитии на ул. Фучика, Фото: 10
Пожар в общежитии на ул. Фучика, Фото: 11
Пожар в общежитии на ул. Фучика, Фото: 12
Пожар в общежитии на ул. Фучика, Фото: 13
Пожар в общежитии на ул. Фучика, Фото: 14
Пожар в общежитии на ул. Фучика, Фото: 15
Пожар в общежитии на ул. Фучика, Фото: 16
Пожар в общежитии на ул. Фучика, Фото: 17
Пожар в общежитии на ул. Фучика, Фото: 18
Пожар в общежитии на ул. Фучика, Фото: 19
Пожар в общежитии на ул. Фучика, Фото: 20
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 20:25 +4
Другие статьи по темам
Событие
пожарвыпрыгнул из окнапострадал на пожаревозгорание
Место
Тулаулица Фучика

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Арендаторам площадей в тульских торговых центрах могут снизить платежи
Арендаторам площадей в тульских торговых центрах могут снизить платежи
Тульские медики получили почти 105 млн рублей за борьбу с COVID-19
Тульские медики получили почти 105 млн рублей за борьбу с COVID-19
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.