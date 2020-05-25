Туляки вернулись из Шри-Ланки после двух месяцев карантина: о травле, комендантском часе и обсервации

Фото и видео предоставлены Александром Пуденковым.

Александр Пуденков с женой уже отчаялись вернуться домой, но эта история закончилась хорошо.

Александр с женой Еленой улетели на Шри-Ланку еще 8 декабря, на зимовку. В таком режиме они живут уже второй год. Супруги работают фрилансерами — снимают рекламные ролики — так что на острове они совмещали и отдых, и работу.

- Мы планировали вернуться домой до майских праздников. Всё было хорошо, до марта у нас была работа. А потом на острове с 20 марта начался строгий карантин. Абсолютно всё закрылось, выходить из дома нельзя было — действовал комендантский час. Раз в неделю появлялось «окно» — с 6 утра до 4 вечера можно было посетить магазин и купить продукты. Но сами понимаете, что происходило в этот момент — куча людей, никакой социальной дистанции. В итоге мы доставали продукты буквально из-под полы, скрывались от полиции, через знакомых искали воду… Было тяжело, — вспоминает туляк.

К 1 апреля у супругов закончились средства к существованию. Когда пришло время платить за аренду дома, хозяева согласились на рассрочку. Надо сказать, что не все местные были дружелюбны к иностранцам.

- Люди на острове можно сказать параноики, думают, что вся зараза от «белых». Были инциденты, когда идешь по улице, а на тебя показывают пальцем и кричат: «Корона, корона!» Тебя сторонятся, избегают. Не очень приятно, — говорит Александр.

Билетов на обратную дорогу у тульской семьи не было, их уже не на что было купить. Супруги рассчитывали заработать денег рекламными роликами, но коронавирус внес свои жестокие коррективы в их жизнь.

- Последний вывозной рейс был 1 апреля, но у нас не было финансовой возможности. Да и страшно было покупать билеты, у знакомых начали отменять рейсы, люди теряли деньги. А авиакомпании их возвращают нескоро. Мы заполнили все официальные документы, зарегистрировались на госуслугах, чтобы получить материальную помощь. Но оказалось, она нам не положена: мы приехали до 1 января и у нас не было обратного билета.

Следующий вывозной рейс назначили на 29 апреля. Он был только для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Туляки не подошли под все необходимые критерии.

- У нас было такое отчаяние… Мы экономили как могли, даже ходили есть к соседям… Надежды особо никакой не было. Просто ждали, когда откроют границы, мы взяли бы в долг и как-то улетели.

8 мая мне в WhatsApp пришло сообщение от правительства Тульской области, что меня удивило. Расспросили, узнали, есть ли средства к существованию, где мы живем и т. д. Уже на следующий день нам пришла материальная помощь. Этого хватило почти на месяц на двоих, чтобы жить в эконом-режиме: оплатить жилье и еду, — рассказал Саша.

С 12 мая на Шри-Ланке начали ослаблять карантин: открылись магазины, можно было перемещаться по улицам. Сам остров не особо пострадал от вируса — в основном, столица. Наши туляки жили в четырех часах езды от нее — в небольшой деревушке.

- 21 мая нам пришло письмо с госуслуг, что на следующий день будет рейс до Москвы. Но стоимость билета на одного просто космическая — 1100 долларов. Перелет организовывала Шри-Ланка, они собирались забрать своих граждан из Москвы, но чтобы не лететь пустыми, взяли пассажиров.

Я посоветовался с правительством Тульской области. Нам сказали, настраивайтесь, вас заберут. До последнего я был уверен, что это невозможно. Но случилось чудо: в 10 часов вечера нам перевели деньги на билеты. Сразу на следующее утро мы полетели домой. Я уже думал, что навсегда там застряли, было отчаяние, подавленность, — говорит туляк.

По прилету в аэропорт «Домодедово» у всех пассажиров проверили температуру, запросили данные. Оттуда супругов специальным трансфером забрали в Тулу и направили в обсервацию на две недели в гостиницу «Москва» — до 5−6 июня.

- Нас передали медикам, обработали наши чемоданы, заселили в раздельные номера. В день приезда взяли мазок, но пока результаты не сказали. Условия в гостинице нормальные: чистый номер с телевизором, кондиционером, холодильником, трехразовое питание. Дважды в день проверяют температуру. Разрешают передать вещи родственникам или от них. Конечно, не лично, а через врача и после обработки сумок.

В одной комнате нахожусь с утра до вечера. Соскучился по родным пейзажам, смотрю из окна на Тулу, — рассказал туляк.

По его словам, по коридорам гостиницы можно передвигаться. Но на днях у кого-то из приезжих нашли коронавирус.

- Я лучше посижу в номере. Очень глупо будет после того, как я два месяца провел на карантине на Шри-Ланке, тут заразиться коронавирусом.

Предвидя комментарии к этой статье, Александр обратился к портальцам Myslo:

- Люди, будьте добрее! Давайте жить дружно. В такой ситуации мог бы оказаться каждый.