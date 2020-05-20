За нарушение режима повышенной готовности туляков оштрафовали более чем на 2 млн рублей

С 1 апреля по 19 мая в районные суды Тульской области и мировым судьям поступило 1229 дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением режима повышенной готовности. Рассмотрено 666 дел, из них:

625 по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории);

(Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории); 3 по ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения);

(Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения); 11 по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ (Те же действия, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих);

(Те же действия, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих); 19 по ч.19.4 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор);

(Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор); 8 по ч.5.3 Закона Тульской области от 09.06.2003 № 388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области» (Невыполнение законных решений, постановлений и предписаний органов государственной власти области, органов местного самоуправления, их должностных лиц).

660 человек были признаны виновными. Из них 651 гражданин подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа, 9 — вынесено предупреждение.

По 6 делам производство, в соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ (отсутствие в действии лица состава административного правонарушения), было прекращено.

Общая сумма штрафов составила

2 392 800 рублей.

Как сообщает Управление Судебного департамента, 80 материалов возвращено составившему материалы органу или должностному лицу (ч.3 ст. 28.8 КоАП РФ).