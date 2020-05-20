«Медсестра в бикини» вдохновила изобретателя подарить тульским умельцам идею нового костюма для медиков
В редакцию Myslo пришло письмо из города Грозный от Альберта Мачигова.
Текст авторский.
«Может стоит не мучить медиков в нынешних защитных костюмах как в парилках и сделать пусть даже в два слоя целлофана или лёгких прозрачных местами полимерных плёнок большой широкий костюм с широкополой шляпой как у пчеловодов и вниз до пола лёгкой плёнкой.
Прозрачной она может быть со стороны лица, с прочным и прозрачным из тонкого оргстекла лёгкого забралом и с прозрачной плёнкой к прилегающим к забралу участкам костюма, для лучшего обзора. А прочие участки плёнки можно сделать из светооталкивающего блестящего покрытия.
Такой костюм будет гораздо дешевле и легче обрабатываем, просторнее, для циркуляции воздуха и для помещения там микрокондиционера, как ранца.
Для рук иметь широкие рукава с перчатками, а для воздуха в 15 см от пола сетку с бактерицидной фильтрацией. Либо бактерицидную фильтрацию сделать на ранце с кондиционером в этом ранце, а не как сейчас в виде парилки-намордника.
Необязательно чтобы защитная ткань плотно прилегала к телу и перегревала тело. В таком широком модернизированном лёгком прозрачном целлофановом или полимерном пакете легче будет работать в больнице. Речь не о прогулках на улице.
Такой костюм будет легче шить и легче обрабатывать антисептиками, ведь это почти большой мешок не стесняющий движения и циркуляцию воздуха внутри его, а не облегающая тело конструкция которая сильно перегревает тело».
Контакты Альберта есть в редакции.