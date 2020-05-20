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«Медсестра в бикини» вдохновила изобретателя подарить тульским умельцам идею нового костюма для медиков

«Медсестра в бикини» вдохновила изобретателя подарить тульским умельцам идею нового костюма для медиков

В редакцию Myslo пришло письмо из города Грозный от Альберта Мачигова.

Мужчина утверждает, что изобрел удобный вентилируемый защитный костюм для медиков. Альберт пишет, что у него много запатентованных разработок. Но именно эту он хотел бы подарить как идею для помощи нашим медикам и производителям одежды.
 
Альберт пишет, что уже почти месяц не может опубликовать в СМИ предложение о необходимости разработки более удобного костюма для медиков.
 
«Именно случай с вашей землячкой подтолкнул меня обратиться к вам.
Тула всегда была славна чудо-мастерами! Надеюсь, вы сможете с вашим потенциалом первыми реализовать эту идею, за которую я ничего ни у кого не просил и не прошу. Удачи Вам и здоровья! С пламенным приветом из Грозного, Мачигов Альберт», — написал он Myslo.
 
собственно, разработка

Текст авторский.

«Может стоит не мучить медиков в нынешних защитных костюмах как в парилках и сделать пусть даже в два слоя целлофана или лёгких прозрачных местами полимерных плёнок большой широкий костюм с широкополой шляпой как у пчеловодов и вниз до пола лёгкой плёнкой.

Прозрачной она может быть со стороны лица, с прочным и прозрачным из тонкого оргстекла лёгкого забралом и с прозрачной плёнкой к прилегающим к забралу участкам костюма, для лучшего обзора. А прочие участки плёнки можно сделать из светооталкивающего блестящего покрытия.

Такой костюм будет гораздо дешевле и легче обрабатываем, просторнее, для циркуляции воздуха и для помещения там микрокондиционера, как ранца.

Для рук иметь широкие рукава с перчатками, а для воздуха в 15 см от пола сетку с бактерицидной фильтрацией. Либо бактерицидную фильтрацию сделать на ранце с кондиционером в этом ранце, а не как сейчас в виде парилки-намордника.

Необязательно чтобы защитная ткань плотно прилегала к телу и перегревала тело. В таком широком модернизированном лёгком прозрачном целлофановом или полимерном пакете легче будет работать в больнице. Речь не о прогулках на улице.

Такой костюм будет легче шить и легче обрабатывать антисептиками, ведь это почти большой мешок не стесняющий движения и циркуляцию воздуха внутри его, а не облегающая тело конструкция которая сильно перегревает тело».

Контакты Альберта есть в редакции.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 20:45 +5
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