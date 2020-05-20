«Медсестра в бикини» вдохновила изобретателя подарить тульским умельцам идею нового костюма для медиков

Мужчина утверждает, что изобрел удобный вентилируемый защитный костюм для медиков. Альберт пишет, что у него много запатентованных разработок. Но именно эту он хотел бы подарить как идею для помощи нашим медикам и производителям одежды.

Альберт пишет, что уже почти месяц не может опубликовать в СМИ предложение о необходимости разработки более удобного костюма для медиков.

Тула всегда была славна чудо-мастерами! Надеюсь, вы сможете с вашим потенциалом первыми реализовать эту идею, за которую я ничего ни у кого не просил и не прошу. Удачи Вам и здоровья! С пламенным приветом из Грозного, Мачигов Альберт», — написал он Myslo.

собственно, разработка Текст авторский. «Может стоит не мучить медиков в нынешних защитных костюмах как в парилках и сделать пусть даже в два слоя целлофана или лёгких прозрачных местами полимерных плёнок большой широкий костюм с широкополой шляпой как у пчеловодов и вниз до пола лёгкой плёнкой.

Прозрачной она может быть со стороны лица, с прочным и прозрачным из тонкого оргстекла лёгкого забралом и с прозрачной плёнкой к прилегающим к забралу участкам костюма, для лучшего обзора. А прочие участки плёнки можно сделать из светооталкивающего блестящего покрытия.



Такой костюм будет гораздо дешевле и легче обрабатываем, просторнее, для циркуляции воздуха и для помещения там микрокондиционера, как ранца.



Для рук иметь широкие рукава с перчатками, а для воздуха в 15 см от пола сетку с бактерицидной фильтрацией. Либо бактерицидную фильтрацию сделать на ранце с кондиционером в этом ранце, а не как сейчас в виде парилки-намордника.



Необязательно чтобы защитная ткань плотно прилегала к телу и перегревала тело. В таком широком модернизированном лёгком прозрачном целлофановом или полимерном пакете легче будет работать в больнице. Речь не о прогулках на улице.



Такой костюм будет легче шить и легче обрабатывать антисептиками, ведь это почти большой мешок не стесняющий движения и циркуляцию воздуха внутри его, а не облегающая тело конструкция которая сильно перегревает тело».

Контакты Альберта есть в редакции.