Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 20 мая
Лидеры по-прежнему Тула, Новомосковск, Алексин и Щекино.
Опубликована карта распространения коронавируса в Тульской области. Согласно данным, которые предоставил региональный оперативный штаб, за всё время у нас 2735 человек заразились COVID-19. Выздоровели 920 человек, умерли 20.
Города, в которых зафиксировано больше все заболевших, — Тула, Новомосковск, Алексин и Щекино.
Детализация по населенным пунктам:
Чтобы увидеть актуальную карту активных очагов коронавируса в Тульской области, жмите на кнопку:
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