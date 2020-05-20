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Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 20 мая

Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 20 мая

Лидеры по-прежнему Тула, Новомосковск, Алексин и Щекино.

Опубликована карта распространения коронавируса в Тульской области. Согласно данным, которые предоставил региональный оперативный штаб, за всё время у нас 2735 человек заразились COVID-19. Выздоровели 920 человек, умерли 20.

Города, в которых зафиксировано больше все заболевших, — Тула, Новомосковск, Алексин и Щекино.

Детализация по населенным пунктам:

Чтобы увидеть актуальную карту активных очагов коронавируса в Тульской области, жмите на кнопку: 

 

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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