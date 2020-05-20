Туляк ударил незнакомца ножом за многочисленные просьбы угостить сигаретой

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Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

В Центральном районном суде Тулы назначено рассмотрение уголовного дела в отношении гражданина А. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением используемого в качестве оружия предмета.

По версии следствия, преступление было совершено 9 ноября прошлого года. Во втором часу ночи А. находился на остановке общественного транспорта, и там же был незнакомый ему гражданин Е.

«Мужчина неоднократно обратился к А. с просьбой дать ему сигарету. В результате чего у А., на почве личных неприязненных отношений, возник преступный умысел, направленный на причинение тяжкого вреда здоровью Е., опасного для его жизни, с применением предмета, используемого в качестве оружия, а именно ножа», — сообщает УСД в Тульской области.

Подсудимый нанес потерпевшему один удар в грудную клетку, чем причинил тяжкий вред здоровью.

Сейчас мужчина находится под домашним арестом. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.