новости
новости
Регистрация
По нацпроекту в Тульской области отремонтируют 144 километра дорог

По нацпроекту в Тульской области отремонтируют 144 километра дорог

Об этом в ходе приемки работ по капремонту улицы Болдина рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник.

В этом году в регионе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано 48 участков общей протяженностью порядка 144 км. 

Министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник

Родион Дудник

Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стоит на особом контроле у губернатора Алексея Дюмина. Глава региона неоднократно отмечал, что все работы должны быть выполнены качественно и в установленные сроки. В настоящее время выполнение работ идет с опережением, а качество соответствует требованиям Федерального дорожного агентства.

 

В том числе по национальному проекту в областном центре отремонтируют 9 улиц. С одной из них, улицы Болдина, стартовал сезон дорожно-строительных работ в регионе. Капремонт завершился 19 мая.

Объект вошел в проект «Улица Победы», приуроченный к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войны. В течение юбилейного года дорожники приводят в нормативное состояние или благоустраивают улицы, проспекты и площади, названные в честь Дня Победы или героев войны по всей стране.

как ремонтировали улицу Болдина

На участке выполнена укладка двух слоев асфальтового покрытия. Также дополнительно отремонтированы тротуары, сделаны съезды и примыкания к прилегающим улицам, обустроены ограждения, остановочные площадки с павильонами, нанесена разметка, установлены дорожные знаки. 

Представители общественности, приглашенные на прием работ, оценили качество, в том числе с точки зрения соответствия требованиям доступной среды. Для удобства людей с ограниченными возможностями на подходах к пешеходным переходам занижены тротуары и уложена тактильная плитка. 

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 21:13 0
Другие статьи по темам
Событие
ремонт дорогБКАДнацпроект
Люди
Родион Дудник
Место
улица БолдинаТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В страшном ДТП в Новомосковске погибли два человека
В страшном ДТП в Новомосковске погибли два человека
Тулячка, напавшая с ножом на сожителя, проведёт 3,5 года в колонии
Тулячка, напавшая с ножом на сожителя, проведёт 3,5 года в колонии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.