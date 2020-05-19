По нацпроекту в Тульской области отремонтируют 144 километра дорог

В этом году в регионе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано 48 участков общей протяженностью порядка 144 км. Министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник:

Родион Дудник Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стоит на особом контроле у губернатора Алексея Дюмина. Глава региона неоднократно отмечал, что все работы должны быть выполнены качественно и в установленные сроки. В настоящее время выполнение работ идет с опережением, а качество соответствует требованиям Федерального дорожного агентства.

В том числе по национальному проекту в областном центре отремонтируют 9 улиц. С одной из них, улицы Болдина, стартовал сезон дорожно-строительных работ в регионе. Капремонт завершился 19 мая.

Объект вошел в проект «Улица Победы», приуроченный к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войны. В течение юбилейного года дорожники приводят в нормативное состояние или благоустраивают улицы, проспекты и площади, названные в честь Дня Победы или героев войны по всей стране.

как ремонтировали улицу Болдина

На участке выполнена укладка двух слоев асфальтового покрытия. Также дополнительно отремонтированы тротуары, сделаны съезды и примыкания к прилегающим улицам, обустроены ограждения, остановочные площадки с павильонами, нанесена разметка, установлены дорожные знаки.

Представители общественности, приглашенные на прием работ, оценили качество, в том числе с точки зрения соответствия требованиям доступной среды. Для удобства людей с ограниченными возможностями на подходах к пешеходным переходам занижены тротуары и уложена тактильная плитка.