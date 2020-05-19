В страшном ДТП в Новомосковске погибли два человека

Кадр из видео

По предварительным данным, водитель одной из иномарок не справился с управлением и допустил лобовое столкновение.

В Новомосковске, на Комсомольском шоссе, произошла страшная авария – 38-летний водитель автомобиля Cherу по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в Renault Symbol, за рулём которого находился 50-летний мужчина.

Видео очевидцы опубликовали в социальных сетях. В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в результате ДТП оба водителя скончались на месте от полученных травм.