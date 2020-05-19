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Дмитрий Миляев: Ремонт дорог в Туле идет хорошими темпами

Дмитрий Миляев: Ремонт дорог в Туле идет хорошими темпами

19 мая на ул. Болдина провели первую в этом году приемку работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В мероприятии приняли участие министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник, глава администрации города Дмитрий Миляев, представители администрации города, депутаты Тульской городской Думы и общественные деятели.

Работы на улице Болдина начали 25 марта. С них в областной столице в этом году начали сезон дорожно-строительных работ. Ремонт проводили на нескольких участках:

  • дорожное покрытие меняли от ул. Дм. Ульянова до ул. З. Космодемьянской,
  • ремонт тротуаров делали от ул. Дм. Ульянова до ул. Макаренко.

Все работы по ремонту данного объекта подрядная организация ООО «ДСК-108» выполнила в полном объеме в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта.

- Работы проводили комплексно. На ул. Болдина отремонтировано покрытие проезжей части, смотровые колодцы, установлены бортовые камни. Обустроены все съезды и примыкания на прилегающие улицы, — рассказал заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Борисов. — Сделаны тротуары, остановочные площадки с павильонами. На протяжении всей проезжей части улицы появились разметка и дорожные знаки.

Ход реализации национального проекта БКАД в Тульской области контролирует губернатор Алексей Дюмин.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник отметил, что
в этом году наш регион подключился к проекту «Улица Победы», который Министерство транспорта РФ приурочило к 75-летию Победы. Акция проходит в 83 субъектах РФ, которые участвуют в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По ее условиям в течение юбилейного года дорожники приводят в нормативное состояние или благоустраивают улицы, названные в честь Дня Победы или героев Великой Отечественной войны. В Туле в рамках этого проекта приводят в порядок улицы генерала Болдина и Маршала Жукова.

Всего в этом году в строительный сезон по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в областной столице отремонтируют 9 объектов. Стоимость работ — больше 540 млн рублей.

После приемки ход ремонта дорог оценил глава администрации города Дмитрий Миляев:

Дмитрий Миляев

- Ремонт дорог в Туле идет хорошими темпами. Сейчас работы развернуты на значимых для города улицах, которые предстоит не только отремонтировать, но и комплексно благоустроить в соответствии с требованиями нацпроекта БКАД. Состоянием дорожной инфраструктуры отчасти определяется и качество жизни населения, которое мы должны стремиться повышать, а дороги делать комфортными для передвижения и безопасными.

 

 

Галерея
Приемка улицы Болдина. БКАД, Фото: 1
Приемка улицы Болдина. БКАД, Фото: 2
Приемка улицы Болдина. БКАД, Фото: 3
Приемка улицы Болдина. БКАД, Фото: 4
Приемка улицы Болдина. БКАД, Фото: 5
Приемка улицы Болдина. БКАД, Фото: 6
Приемка улицы Болдина. БКАД, Фото: 7
Приемка улицы Болдина. БКАД, Фото: 8
Приемка улицы Болдина. БКАД, Фото: 9
Приемка улицы Болдина. БКАД, Фото: 10
Приемка улицы Болдина. БКАД, Фото: 11
Приемка улицы Болдина. БКАД, Фото: 12
Приемка улицы Болдина. БКАД, Фото: 13
Приемка улицы Болдина. БКАД, Фото: 14
Приемка улицы Болдина. БКАД, Фото: 15
Приемка улицы Болдина. БКАД, Фото: 16
Приемка улицы Болдина. БКАД, Фото: 17
Приемка улицы Болдина. БКАД, Фото: 18
Приемка улицы Болдина. БКАД, Фото: 19
Приемка улицы Болдина. БКАД, Фото: 20
Приемка улицы Болдина. БКАД, Фото: 21
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