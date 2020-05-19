Дмитрий Миляев: Ремонт дорог в Туле идет хорошими темпами

В мероприятии приняли участие министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник, глава администрации города Дмитрий Миляев, представители администрации города, депутаты Тульской городской Думы и общественные деятели.



Работы на улице Болдина начали 25 марта. С них в областной столице в этом году начали сезон дорожно-строительных работ. Ремонт проводили на нескольких участках:

дорожное покрытие меняли от ул. Дм. Ульянова до ул. З. Космодемьянской,

ремонт тротуаров делали от ул. Дм. Ульянова до ул. Макаренко.

Все работы по ремонту данного объекта подрядная организация ООО «ДСК-108» выполнила в полном объеме в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта.



- Работы проводили комплексно. На ул. Болдина отремонтировано покрытие проезжей части, смотровые колодцы, установлены бортовые камни. Обустроены все съезды и примыкания на прилегающие улицы, — рассказал заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Борисов. — Сделаны тротуары, остановочные площадки с павильонами. На протяжении всей проезжей части улицы появились разметка и дорожные знаки.

Ход реализации национального проекта БКАД в Тульской области контролирует губернатор Алексей Дюмин.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник отметил, что

в этом году наш регион подключился к проекту «Улица Победы», который Министерство транспорта РФ приурочило к 75-летию Победы. Акция проходит в 83 субъектах РФ, которые участвуют в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По ее условиям в течение юбилейного года дорожники приводят в нормативное состояние или благоустраивают улицы, названные в честь Дня Победы или героев Великой Отечественной войны. В Туле в рамках этого проекта приводят в порядок улицы генерала Болдина и Маршала Жукова.



Всего в этом году в строительный сезон по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в областной столице отремонтируют 9 объектов. Стоимость работ — больше 540 млн рублей.

После приемки ход ремонта дорог оценил глава администрации города Дмитрий Миляев: