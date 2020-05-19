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Тулячка, напавшая с ножом на сожителя, проведёт 3,5 года в колонии
Во время пьяной ссоры женщина нанесла своему приятелю четыре колото-резаные раны.
Советский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летней тулячки. Она признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия.
Уточняется, что 6 сентября прошлого года тулячка распивала спиртное со своим сожителем. В ходе ссоры злоумышленница нанесла мужчине четыре удара ножом в живот и грудь. Ближайшие три с половиной года она проведёт в колонии общего режима.
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