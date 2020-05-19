Динамика распространения коронавируса в Тульской области: графики

Фото из архива Myslo.

В Тульской области за минувшие сутки выявили 92 новых случая коронавируса. На данный момент пик заболеваемости в регионе по-прежнему приходится на 15 мая — тогда COVID-19 подтвердился у 105 человек.



Верхняя строчка — число заболевших, нижняя — количество выздоровевших.

На данный момент Тульская область находится на 10-м месте по количеству заболевших среди всех регионов РФ. За весь период у нас зафиксировано 2637 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 842 человека, умерли 19. По мнению специалистов, наш регион подходит к пику заболеваемости.

Напомним, всего на сегодняшний день в России выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах.