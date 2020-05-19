Фото из архива Myslo.
Динамика распространения коронавируса в Тульской области: графики
Наш регион входит в десятку самых зараженных субъектов РФ.
В Тульской области за минувшие сутки выявили 92 новых случая коронавируса. На данный момент пик заболеваемости в регионе по-прежнему приходится на 15 мая — тогда COVID-19 подтвердился у 105 человек.
Верхняя строчка — число заболевших, нижняя — количество выздоровевших.
На данный момент
Напомним, всего на сегодняшний день в России выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах.
сегодня, в 12:07, 43 2360 -6
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