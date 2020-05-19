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За сутки в Тульской области подтвердились 92 случая коронавируса

За сутки в Тульской области подтвердились 92 случая коронавируса

Об этом сообщает региональный оперативный штаб. За всё время число заболевших в регионе составило 2637 человек.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Из них 8 человек работают в столичном регионе или прибыли из него, остальные контактировали с заболевшими. Все своевременно изолированы.

153 жителя Тулы и области выздоровели от COVID-19. 

 

За последние сутки в России выявлено 9263 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 43,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 115 летальных исходов. За сутки полностью выздоровел 5921 человек.

На сегодняшний день в стране выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.

 

 

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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