Фото из архива Myslo.
Главный травматолог региона ответит на вопросы туляков
20 мая в официальном аккаунте минздрава ВКонтакте состоится очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи».
Прямой эфир приурочен ко Всемирному дню травматолога. Главный внештатный травматолог-ортопед Тульской области Алексей Мишустин расскажет о лечении травм и профилактике бытового травматизма.
Вопросы можно задать в комментариях под постом ВКонтакте или во время прямой трансляции, которая начнется 20 мая в 12.00 в аккаунте минздрава.
Другие статьи по темам
Место