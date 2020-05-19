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Главный травматолог региона ответит на вопросы туляков
Фото из архива Myslo.

Главный травматолог региона ответит на вопросы туляков

20 мая в официальном аккаунте минздрава ВКонтакте состоится очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи».

Прямой эфир приурочен ко Всемирному дню травматолога. Главный внештатный травматолог-ортопед Тульской области Алексей Мишустин расскажет о лечении травм и профилактике бытового травматизма.

Вопросы можно задать в комментариях под постом ВКонтакте или во время прямой трансляции, которая начнется 20 мая в 12.00 в аккаунте минздрава.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:33 +3
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