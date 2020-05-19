Главный травматолог региона ответит на вопросы туляков

Фото из архива Myslo.

Прямой эфир приурочен ко Всемирному дню травматолога. Главный внештатный травматолог-ортопед Тульской области Алексей Мишустин расскажет о лечении травм и профилактике бытового травматизма.



Вопросы можно задать в комментариях под постом ВКонтакте или во время прямой трансляции, которая начнется 20 мая в 12.00 в аккаунте минздрава.