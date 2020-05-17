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Когда в Тульской области ждать пика заболеваемости COVID-19: реалистичный и пессимистичный сценарии

Когда в Тульской области ждать пика заболеваемости COVID-19: реалистичный и пессимистичный сценарии

Созданы прогнозные модели. Для формирования прогноза система анализирует данные из официальных источников.

В России создали две прогнозные модели по заболеваемости коронавирусом в регионах. Как пишет «РБК», речь идет о модели компании-разработчика аналитических продуктов Megaputer Intelligence и модели проектного офиса по математическому моделированию Уфимского авиационного университета и Башкирского медицинского университета.

Так, согласно анализу Megaputer Intelligence, по реалистичному сценарию Тульская область уже вышла на пик заболеваемости COVID-19. По пессимистичному сценарию это наступит 29 мая.

 

Если брать ситуацию по России в целом, то по реалистичному сценарию пик наступит 20 мая, по пессимистичному — 29 мая.

Сюжет: Коронавирус
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