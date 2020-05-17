Скончался заслуженный работник сельского хозяйства Валерий Данилин

Ушел из жизни заслуженный работник сельского хозяйства Данилин Валерий Алексеевич. Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев выразил глубокие соболезнования родным и близким Валерия Алексеевича.

В.А. Данилин родился в 1946 году в п. Дубна Тульской области. В 1971 году окончил Костромской сельскохозяйственный институт «Караваево». Свой трудовой путь прошел от главного инженера до руководителя крупного сельскохозяйственного предприятия в Щекинском районе.

Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР Данилин Валерий Алексеевич отмечен разными наградами.

- Валерий Алексеевич был человеком глубоко преданным своей профессии. Грамотный и опытный руководитель, способный принимать неординарные решения, находить выход из самых непростых ситуаций. Профессионал с большой буквы. Его всегда отличали целеустремленность, организованность и ответственность. Родные и близкие, коллеги запомнят его справедливым и порядочным человеком. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах! - говорится в обращении.