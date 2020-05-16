Фото очевидца
На выезде от ТРЦ «Макси» в Туле столкнулись Kia и Renault
Пострадала 66-летняя женщина, её госпитализировали с ушибом спины.
Как сообщают очевидцы, на выезде с территории, прилегающей к ТРЦ «Макси» произошло столкновение двух иномарок.
По предварительным данным, водитель Renault Sandero остановился, чтобы пропустить имеющий преимущество в движении автомобиль и в этот момент сзади в хэтчбэк въехала Kia.
Пострадала 66-летняя пассажирка Renault – женщину госпитализировали с ушибом спины.
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