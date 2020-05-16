На выезде от ТРЦ «Макси» в Туле столкнулись Kia и Renault

Фото очевидца

Пострадала 66-летняя женщина, её госпитализировали с ушибом спины.

Как сообщают очевидцы, на выезде с территории, прилегающей к ТРЦ «Макси» произошло столкновение двух иномарок.

По предварительным данным, водитель Renault Sandero остановился, чтобы пропустить имеющий преимущество в движении автомобиль и в этот момент сзади в хэтчбэк въехала Kia.

Пострадала 66-летняя пассажирка Renault – женщину госпитализировали с ушибом спины.