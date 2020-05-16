новости
новости
Регистрация
На выезде от ТРЦ «Макси» в Туле столкнулись Kia и Renault
Фото очевидца

На выезде от ТРЦ «Макси» в Туле столкнулись Kia и Renault

Пострадала 66-летняя женщина, её госпитализировали с ушибом спины.

Как сообщают очевидцы, на выезде с территории, прилегающей к ТРЦ «Макси» произошло столкновение двух иномарок.

По предварительным данным, водитель Renault Sandero остановился, чтобы пропустить имеющий преимущество в движении автомобиль и в этот момент сзади в хэтчбэк въехала Kia.

Пострадала 66-летняя пассажирка Renault – женщину госпитализировали с ушибом спины.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 12:48 +6
Другие статьи по темам
Событие
ДТПавариястолкновение автомобилейпострадала в ДТП
Место
ТулаТРЦ Макси

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Щекино девушка украла из магазина 12 флаконов шампуня
В Щекино девушка украла из магазина 12 флаконов шампуня
В Туле расцвели яблони: весенний фоторепортаж от Myslo
В Туле расцвели яблони: весенний фоторепортаж от Myslo
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.