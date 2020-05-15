В налоговых инспекциях Тульской области приостановлен прием налогоплательщиков

Все услуги, которые предоставляются в операционных залах инспекций можно получить дистанционно через сервисы ФНС России. Сегодня на сайте ФНС России функционирует более 50 интерактивных сервисов, а также работает Единый Контакт-Центр ФНС России: 8−800−222−22−22 (звонок бесплатный). Каждый сервис имеет пошаговую инструкцию, которая поможет разобраться и получить желаемую услугу.

Самыми востребованными сервисами на сегодняшний день остаются Личные кабинеты налогоплательщиков. В личных кабинетах для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно уплатить налоги, уточнить информацию по своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи и др.

Организации и предприниматели Тульской области могут, как и прежде, сдавать отчетность, направлять запросы и получать иные услуги налоговой службы в электронном виде с помощью телекоммуникационных каналов связи.

Если по каким-то причинам налогоплательщик не может направить через интернет декларации, налоговую отчетность и прочие входящие документы, на входах в инспекции функционируют специальные боксы, где можно оставить корреспонденцию. Все документы будут зарегистрированы и обработаны в установленном порядке. При выборе данного способа взаимодействия следует указывать номер контактного телефона для дистанционного решения возможных вопросов.