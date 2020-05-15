новости
новости
Регистрация
Житель Ефремова нашел управляемые противотанковые ракеты «Фагот»
Фото: Управление Росгвардии по Тульской области.

Житель Ефремова нашел управляемые противотанковые ракеты «Фагот»

Опасные предметы вывезли в безопасное место и уничтожили.

Недавно в дежурную часть регионального Управления Росгвардии поступила информация о том, что на территории бывшего полигона в Ефремовском районе местный житель нашел боеприпасы. На место происшествия направили инженерно-техническую группу ОМОН.
 
 
«Саперы ОМОН идентифицировали предметы как противотанковые управляемые ракеты «Фагот». Указанные предметы вывезли в безопасное место и уничтожили», — сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области.
 
 
 
 

Внимание! В случае обнаружения гранат и других боеприпасов гражданам необходимо сразу же сообщать в правоохранительные органы, ни в коем случае не переносить и не перевозить опасные предметы самостоятельно. Неосторожное обращение с такими находками может привести к непоправимым последствиям.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:05 +6
Другие статьи по темам
Событие
взрывоопасные предметыфаготросгвардия
Место
ТулаТульская областьЕфремов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

К виртуальным тренировкам наставника «Тулицы» подключаются спортсмены со всей России
К виртуальным тренировкам наставника «Тулицы» подключаются спортсмены со всей России
В налоговых инспекциях Тульской области приостановлен прием налогоплательщиков
В налоговых инспекциях Тульской области приостановлен прием налогоплательщиков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.