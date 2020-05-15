Фото: Управление Росгвардии по Тульской области.
Житель Ефремова нашел управляемые противотанковые ракеты «Фагот»
Опасные предметы вывезли в безопасное место и уничтожили.
Недавно в дежурную часть регионального Управления Росгвардии поступила информация о том, что на территории бывшего полигона в Ефремовском районе местный житель нашел боеприпасы. На место происшествия направили инженерно-техническую группу ОМОН.
«Саперы ОМОН идентифицировали предметы как противотанковые управляемые ракеты «Фагот». Указанные предметы вывезли в безопасное место и уничтожили», — сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области.
Внимание! В случае обнаружения гранат и других боеприпасов гражданам необходимо сразу же сообщать в правоохранительные органы, ни в коем случае не переносить и не перевозить опасные предметы самостоятельно. Неосторожное обращение с такими находками может привести к непоправимым последствиям.
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