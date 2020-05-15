Житель Ефремова нашел управляемые противотанковые ракеты «Фагот»

Фото: Управление Росгвардии по Тульской области.

Недавно в дежурную часть регионального Управления Росгвардии поступила информация о том, что на территории бывшего полигона в Ефремовском районе местный житель нашел боеприпасы. На место происшествия направили инженерно-техническую группу ОМОН.

«Саперы ОМОН идентифицировали предметы как противотанковые управляемые ракеты «Фагот». Указанные предметы вывезли в безопасное место и уничтожили», — сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области.