В Киреевском районе коммунальщиков оштрафовали за слишком долгий ремонт водопровода

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Водоснабжение восстановили только через 16 часов, а должны были через четыре.

В Киреевском районе прокуратура проверила, как ООО «Водоресурс-К» оказывает коммунальные услуги по водоснабжению города Липки. В том числе проверялись детали аварии на центральном водопроводе, на пересечении ул. Трудовой и Чапаева, во время которой было отключено холодное водоснабжение в 386 жилых домах.

«При этом, вопреки требований действующего законодательства, ремонтные работы по восстановлению водоснабжения организацией начались не сразу, и подача холодной воды в жилые дома была восстановлена только лишь спустя 16 часов вместо положенных 4», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Для недопущения подобных нарушений впредь межрайонная прокуратура внесла руководителю общества представление. По результатам рассмотрения виновное должностное лицо организации привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также по постановлению прокурора директор юридического лица привлечен к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного режима обеспечения населения коммунальными услугами). Ему назначено наказание в виде штрафа.