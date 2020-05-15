новости
новости
Регистрация
Динамика коронавируса в Тульской области: графики

Динамика коронавируса в Тульской области: графики

Наш регион в десятке самых зараженных субъектов РФ.

В Тульской области за минувшие сутки рекордное число подтвержденных случаев коронавируса — 105. Напомним, по мнению специалистов, пик заболеваемости в регионе наступит в ближайшие три недели.

На данный момент среди всех субъектов РФ Тульская область находится на 8-м месте по количеству заболевших. За весь период в регионе зафиксировано 2263 случая заболевания коронавирусом.

Всего в России зафиксировано 262 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зарегистрировано 2418 летальных исходов, выздоровели 58 226 человек.

Согласно данным на 14 мая Россия вышла на второе место в мире по количеству заболевших коронавирусом.

Статистику и графики предоставил «Яндекс».
Сюжет: Коронавирус
5 вопросов про коронавирус: про прививку БЦЖ, последовательность симптомов covid-19 и специальное питание
Мир
5 вопросов про коронавирус: про прививку БЦЖ, последовательность симптомов covid-19 и специальное питание
сегодня, в 14:10, 17 595 -1
Тульские школы начали объявлять о завершении учебного года
Жизнь Тулы и области
Тульские школы начали объявлять о завершении учебного года
сегодня, в 13:09, 37 2488 3
Названы самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 15 мая
Жизнь Тулы и области
Названы самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 15 мая
сегодня, в 12:59, 13 3901 1
В России зафиксирован первый случай повторного заболевания коронавирусом
Мир
В России зафиксирован первый случай повторного заболевания коронавирусом
сегодня, в 12:04, 33 3509 5
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:23 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавирусадинамика распространения коронавируса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В России зафиксирован первый случай повторного заболевания коронавирусом
В России зафиксирован первый случай повторного заболевания коронавирусом
В Киреевском районе коммунальщиков оштрафовали за слишком долгий ремонт водопровода
В Киреевском районе коммунальщиков оштрафовали за слишком долгий ремонт водопровода
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.