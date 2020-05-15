Динамика коронавируса в Тульской области: графики

Наш регион в десятке самых зараженных субъектов РФ.

В Тульской области за минувшие сутки рекордное число подтвержденных случаев коронавируса — 105. Напомним, по мнению специалистов, пик заболеваемости в регионе наступит в ближайшие три недели.

На данный момент среди всех субъектов РФ Тульская область находится на 8-м месте по количеству заболевших. За весь период в регионе зафиксировано 2263 случая заболевания коронавирусом.

Всего в России зафиксировано 262 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зарегистрировано 2418 летальных исходов, выздоровели 58 226 человек.

Согласно данным на 14 мая Россия вышла на второе место в мире по количеству заболевших коронавирусом.

Статистику и графики предоставил «Яндекс».