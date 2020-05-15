Динамика коронавируса в Тульской области: графики
Наш регион в десятке самых зараженных субъектов РФ.
В Тульской области за минувшие сутки рекордное число подтвержденных случаев коронавируса — 105. Напомним, по мнению специалистов, пик заболеваемости в регионе наступит в ближайшие три недели.
На данный момент среди всех
Всего в России зафиксировано 262 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зарегистрировано 2418 летальных исходов, выздоровели 58 226 человек.
Согласно данным на 14 мая Россия вышла на второе место в мире по количеству заболевших коронавирусом.
Статистику и графики предоставил «Яндекс».
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