В Новомосковске с ремонтируемого моста упал грузовик

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Предполагается, что водитель не выбрал безопасную скорость движения и не учел дорожные, а также метеорологические условия.

Вечером 14 мая на 7-м километре автодороги Тула – Новомосковск – Сокольники – Березовка упал с ремонтируемого моста грузовик Scania. Предполагается, что 47-летний водитель автомобиля не выбрал безопасную скорость движения, а также не учел дорожные и метеорологические условия.

В результате сначала грузовик наехал на водоналивное ограждение, а затем слетел в разрытие моста через реку Дон. Водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение.