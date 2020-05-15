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В Новомосковске с ремонтируемого моста упал грузовик
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области.

В Новомосковске с ремонтируемого моста упал грузовик

Предполагается, что водитель не выбрал безопасную скорость движения и не учел дорожные, а также метеорологические условия.

Вечером 14 мая на 7-м километре автодороги Тула – Новомосковск – Сокольники – Березовка упал с ремонтируемого моста грузовик Scania. Предполагается, что 47-летний водитель автомобиля не выбрал безопасную скорость движения, а также не учел дорожные и метеорологические условия.
 
 
В результате сначала грузовик наехал на водоналивное ограждение, а затем слетел в разрытие моста через реку Дон. Водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:39 +4
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