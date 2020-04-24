Поменяли подрядчика: Когда завершится ремонт площади Победы в Туле?
Сейчас на объекте проводится второй этап работ — укладка гранитной плитки, завершено около 70% от всего объема работ.
23 апреля первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин проинспектировал ход работ на площади.
В 2019 году на площади подрядчик выполнил работы по устройству бетонного основания, отремонтировал постаменты артиллерийских орудий, гранитных тумб, уложил тротуарную плитку на подходах к центральной части мемориала.
Завершить работы планируют ко Дню Победы.
В марте 2020 года администрация Тулы заключила контракт с новым подрядчиком на проведение работ по укладке гранитных плит на территории площади. Согласно данным сайта госзакупок, в начале марта в конкурсе участвовало ООО «Монолитстрой»
Предыдущий подрядчик — ООО СУ «Ламма», компания сына бывшего мэра Тулы Александра Прокопука, Дмитрия. Работы, производимые СУ «Ламма», вызвали вопросы и у туляков, и у экспертного сообщества. Впоследствии руководитель «Ламмы» Дмитрий Прокопук был осужден за мошенничество.