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Поменяли подрядчика: Когда завершится ремонт площади Победы в Туле?
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Поменяли подрядчика: Когда завершится ремонт площади Победы в Туле?

Сейчас на объекте проводится второй этап работ — укладка гранитной плитки, завершено около 70% от всего объема работ.

23 апреля первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин проинспектировал ход работ на площади.

В 2019 году на площади подрядчик выполнил работы по устройству бетонного основания, отремонтировал постаменты артиллерийских орудий, гранитных тумб, уложил тротуарную плитку на подходах к центральной части мемориала.

По словам первого заместителя главы администрации города Владислава Галкина, сейчас на объекте проводится второй этап работ — укладка гранитной плитки, завершено около 70% от всего объема работ. Подрядчик выполняет работы в графике, контроль за осуществлением благоустройства ежедневно осуществляет администрация города и, в частности, МУ «Управление капитального строительства г. Тулы».
 

Завершить работы планируют ко Дню Победы.

В марте 2020 года администрация Тулы заключила контракт с новым подрядчиком на проведение работ по укладке гранитных плит на территории площади. Согласно данным сайта госзакупок, в начале марта в конкурсе участвовало ООО «Монолитстрой» и ИП Татаров Руслан Феодорович, который и победил, предложив более низкую стоимость.

Предыдущий подрядчик — ООО СУ «Ламма», компания сына бывшего мэра Тулы Александра Прокопука, Дмитрия. Работы, производимые СУ «Ламма», вызвали вопросы и у туляков, и у экспертного сообщества. Впоследствии руководитель «Ламмы» Дмитрий Прокопук был осужден за мошенничество.

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:00 0
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