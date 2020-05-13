Бродячие собаки довели тулячку до сердечного приступа, погубив ее рассаду

Дом №133 на ул. Литейной, где живет пенсионерка Любовь Тимофеевна Соболь, атаковали бродячие собаки. Жилье осталось без тротуара во время ремонта в 2018 году.

Любовь Соболь – От них никакого спасу нет – рано утром просыпаемся от их лая. Из дома выйти невозможно: лежат у моего забора. В итоге даже поход в магазин связан с потенциальной опасностью для здоровья: если они накинутся, кто меня от них спасет? Но они еще ко мне в огород повадились – подкапывают забор и пролезают на грядки. Когда в начале мая собаки поломали рассаду помидоров, у меня случился сердечный приступ и я попала в больницу. У меня пенсия небольшая, а с нее и лекарства покупаешь, и продукты, и за коммуналку платишь. Огород хоть и маленький, но все же подспорье. А тут такая напасть!

Обосновались собаки рядом с домом Любови Соболь с подачи сердобольной соседки: та решила проявить заботу о бездомных псах. Но дарить им кров и стерилизовать своих подопечных она не стала, ограничившись лишь ежедневным кормлением. Как результат – собаки плодятся, наращивая численность в геометрической прогрессии, наводят страх на жителей близлежащих домов. Сейчас их стая насчитывает до 30 особей, а недавно появились еще семь щенков.

– Я пыталась убедить соседку прекратить их кормить, но она не слушает меня. Жалко ей их, ошейники на них нацепила – типа они не бесхозные! А меня не жалко! Кто меня будет кормить, если собаки в огород ко мне залезают и портят рассаду? Мы ремонтируем испорченный ими забор, а они делают новый подкоп, снова лезут. На днях порвали утеплитель для рассады, истоптали грядки, где были семена посеяны, теперь там ничего не вырастет, – плачет Любовь Тимофеевна.

Пенсионерка рассказывает, что звонила в «Континет+», обращалась в администрацию Тулы, но это ситуацию не изменило.

– Когда на нашей улице делали ремонт, по всей улице сделали тротуар, но до меня почему-то не дотянули. Оставили мне огромные ямы на дороге, которые в дождь превращаются в непроходимые лужи. А теперь еще и собаки, от которых спасу нет!

Myslo обратился за комментарием в администрацию Тулы.