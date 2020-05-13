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Бродячие собаки довели тулячку до сердечного приступа, погубив ее рассаду

Бродячие собаки довели тулячку до сердечного приступа, погубив ее рассаду

После случившегося пенсионерка две недели пролежала в больнице.

Дом №133 на ул. Литейной, где живет пенсионерка Любовь Тимофеевна Соболь, атаковали бродячие собаки. Жилье осталось без тротуара во время ремонта в 2018 году.  

Любовь Соболь

– От них никакого спасу нет – рано утром просыпаемся от их лая. Из дома выйти невозможно: лежат у моего забора. В итоге даже поход в магазин связан с потенциальной опасностью для здоровья: если они накинутся, кто меня от них спасет? Но они еще ко мне в огород повадились – подкапывают забор и пролезают на грядки. Когда в начале мая собаки поломали рассаду помидоров, у меня случился сердечный приступ и я попала в больницу. У меня пенсия небольшая, а с нее и лекарства покупаешь, и продукты, и за коммуналку платишь. Огород хоть и маленький, но все же подспорье. А тут такая напасть! 

Обосновались собаки рядом с домом Любови Соболь с подачи сердобольной соседки: та решила проявить заботу о бездомных псах. Но дарить им кров и стерилизовать своих подопечных она не стала, ограничившись лишь ежедневным кормлением. Как результат – собаки плодятся, наращивая численность в геометрической прогрессии, наводят страх на жителей близлежащих домов. Сейчас их стая насчитывает до 30 особей, а недавно появились еще семь щенков. 

– Я пыталась убедить соседку прекратить их кормить, но она не слушает меня. Жалко ей их, ошейники на них нацепила – типа они не бесхозные! А меня не жалко! Кто меня будет кормить, если собаки в огород ко мне залезают и портят рассаду? Мы ремонтируем испорченный ими забор, а они делают новый подкоп, снова лезут. На днях порвали утеплитель для рассады, истоптали грядки, где были семена посеяны, теперь там ничего не вырастет, – плачет Любовь Тимофеевна.

Пенсионерка рассказывает, что звонила в «Континет+», обращалась в администрацию Тулы, но это ситуацию не изменило.

– Когда на нашей улице делали ремонт, по всей улице сделали тротуар, но до меня почему-то не дотянули. Оставили мне огромные ямы на дороге, которые в дождь превращаются в непроходимые лужи. А теперь еще и собаки, от которых спасу нет! 

 
Myslo обратился за комментарием в администрацию Тулы.
Галерея
Бродячие собаки погубили рассаду тулячки и довели ее до сердечного приступа, Фото: 1
Бродячие собаки погубили рассаду тулячки и довели ее до сердечного приступа, Фото: 2
Бродячие собаки погубили рассаду тулячки и довели ее до сердечного приступа, Фото: 3
Бродячие собаки погубили рассаду тулячки и довели ее до сердечного приступа, Фото: 4
Бродячие собаки погубили рассаду тулячки и довели ее до сердечного приступа, Фото: 5
Бродячие собаки погубили рассаду тулячки и довели ее до сердечного приступа, Фото: 6
Бродячие собаки погубили рассаду тулячки и довели ее до сердечного приступа, Фото: 7
Бродячие собаки погубили рассаду тулячки и довели ее до сердечного приступа, Фото: 8
Бродячие собаки погубили рассаду тулячки и довели ее до сердечного приступа, Фото: 9
Бродячие собаки погубили рассаду тулячки и довели ее до сердечного приступа, Фото: 10
Бродячие собаки погубили рассаду тулячки и довели ее до сердечного приступа, Фото: 11
Бродячие собаки погубили рассаду тулячки и довели ее до сердечного приступа, Фото: 12
Бродячие собаки погубили рассаду тулячки и довели ее до сердечного приступа, Фото: 13
Бродячие собаки погубили рассаду тулячки и довели ее до сердечного приступа, Фото: 14
Бродячие собаки погубили рассаду тулячки и довели ее до сердечного приступа, Фото: 15
Бродячие собаки погубили рассаду тулячки и довели ее до сердечного приступа, Фото: 16
Бродячие собаки погубили рассаду тулячки и довели ее до сердечного приступа, Фото: 17
Бродячие собаки погубили рассаду тулячки и довели ее до сердечного приступа, Фото: 18
Бродячие собаки погубили рассаду тулячки и довели ее до сердечного приступа, Фото: 19
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 12:47 +4
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