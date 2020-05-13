Тульским УК закупят дезинфицирующие средства

12 мая на заседании штаба по предотвращению распространения коронавируса под председательством губернатора Алексея Дюмина обсудили меры поддержки в сферах ЖКХ и экологии.



Начальник Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Тульской области Леонид Ивченко доложил о механизме поддержки управляющих компаний, которые проводят работу по дезинфекции подъездов. По его словам, подготовлен проект постановления регионального правительства, предусматривающий безвозмездное предоставление УК через муниципалитеты дезинфицирующего средства — гипохлорита натрия, необходимого для профилактической обработки подъездов многоквартирных домов.





Алексей Дюмин поручил ГЖИ продолжить работу, а заместителю председателя правительства Тульской области Элеоноре Шевченко — взять этот вопрос на личный контроль.



Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов доложил об организованных министерством мероприятиях, направленных на профилактику распространения инфекции при осуществлении деятельности региональных операторов по обращению с ТКО. Он отметил, что все сотрудники региональных операторов, осуществляющие сбор и транспортирование отходов, обеспечены средствами индивидуальной защиты. Ежедневно перед выездом производится обработка специализированной техники. Всего задействовано около 190 единиц специализированной техники, создан необходимый резерв техники для бесперебойной работы. Не реже одного раза в 10 дней проводится дезинфекция контейнеров и бункеров накопления ТКО.



Кроме того, в ближайшее время ожидается получение из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов, направленных на обеспечение непрерывной работы региональных операторов.