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В Туле объявлено метеопредупреждение из-за сильного ветра
Фото из архива Myslo.

В Туле объявлено метеопредупреждение из-за сильного ветра

Местами возможны грозы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 12 мая, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток на территории Тульской области ожидается усиление южного ветра с порывами 12-17 м/с, местами грозы.

Гу МЧС напоминает тулякам о правилах безопасности

При усилении ветра:

1. Машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

2. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

3. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного — 112.

 

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сегодня, в 11:57 0
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