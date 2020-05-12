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Оплачивайте квитанции дистанционно с помощью сервисов Сбербанка

Оплачивайте квитанции дистанционно с помощью сервисов Сбербанка

Большинство платежей, совершаемых жителями Тульской области, — это платежи по квитанциям за ЖКХ и образовательные услуги.

Они, как правило, оплачиваются туляками самостоятельно через сервис Сбербанк Онлайн в течение 7−15 секунд с применением QR-кода.

А если нет QR-кода?

Однако часть квитанций – к примеру, госпошлины, штрафы, патенты, постановления, социальные взносы, платежи за обучение, общежитие, не содержат QR-код и достаточно сложны для самостоятельной оплаты.

Тульским отделением ПАО Сбербанк реализован сервис оплаты таких квитанций с помощью введения дополнительных разделов в меню удаленных сервисов оплаты:

  • «Налоги, штрафы, пошлины, бюджетные платежи». В указанном разделе содержатся все бюджетные организации и добавлены подсказки для проведения платежа.  
  • «Образование». В указанном разделе содержатся крупные учреждения среднего и высшего образования и добавлены подсказки для проведения платежа.

Также для упрощения оплаты в адрес бюджетных организаций и образовательных учреждений добавлена возможность их поиска по ИНН в разделе «Платежи и Переводы».

Оплачивая квитанции самостоятельно, вы не только экономите свое время и заботитесь о безопасности, но и имеете возможность сэкономить на комиссии за перевод платежа.

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