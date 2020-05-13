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«Водная группа» полиции ловит браконьеров на реке Ока
Фото: пресс-служба УМВД по Тульской области.

«Водная группа» полиции ловит браконьеров на реке Ока

С начала сезона полицейские изъяли более 250 метров рыболовных сетей.

В Алексинском и Заокском районах с открытием навигации на реке Ока приступила к работе патрульная группа полиции на водном объекте. На сегодняшний день в числе наиболее часто встречающихся нарушений на воде – установка сетей для ловли рыбы. С начала сезона полицейскими обнаружено и изъято более 250 метров рыболовных сетей.    

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, браконьеры иногда вылавливают редкие виды рыбы осетровых пород, за отлов которых предусмотрена уголовная ответственность.

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Помимо борьбы с браконьерством сотрудники «водной группы» полиции также обеспечивают охрану общественного порядка как в акватории Оки, так и на прибрежной территории. Еще в круг задач группы входит борьба с незаконным промыслом рыбы и оказание содействия органам государственной инспекции по маломерным судам в предупреждении и пресечении нарушений правил плавания и эксплуатации водного транспорта.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 11:30 +4
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