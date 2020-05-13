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В Туле телефонный мошенник обманул пенсионерку почти на 3 млн рублей
Изображение Free-Photos с сайта Pixabay.

В Туле телефонный мошенник обманул пенсионерку почти на 3 млн рублей

Полиция пытается установить личность злоумышленника.

Недавно в квартире 84-летней тулячки раздался телефонный звонок. Собеседник представился сотрудником банка и сказал престарелой женщине, что она потеряет деньги, если срочно не переведет их на новые защищенные счета.
 
«Женщина поверила сказанному, не посоветовалась ни с кем из родственников или знакомых, а сразу же согласилась осуществить переводы на расчётные счета, продиктованные ей. В результате нескольких транзакций женщина перечислила сумму, превышающую 2 миллиона 700 тысяч рублей», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
Через несколько дней тулячка обнаружила, что счета, о которых ей говорил неизвестный по телефону, недоступны, и обратилась в полицию. Сейчас стражи порядка пытаются установить личность и местонахождение злоумышленников.
 
В полиции напоминают гражданам о важности консультаций с родственниками и знакомыми при финансовых операциях с неизвестными счетами. Особенно следует обратить внимание на тот факт, что работники банков не звонят по своей инициативе гражданам с предложениями перевода денег на новые защищённые счета. Так действуют только мошенники.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:23 +5
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