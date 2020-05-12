Алексей Дюмин: «Масочный режим – это вынужденная мера, обязательная для всех»

Оперативная обстановка

На сегодня в Тульской области зафиксирован 1971 случай заболевания COVID-19. На карантине 973 человека. Протестировано 45 тысяч человек.

Главный санитарный врач региона Александр Ломовцев отметил: требования Роспотребнадзора доведены до руководителей предприятий и организаций, которые могут приступить к работе с 12 мая.

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк доложил о заполняемости коечного фонда и имеющемся на сегодня резерве. По его словам, сегодня в регионе для лечения больных коронавирусом развернуто 1269 коек, из них занято 984. В мае планируется увеличить резерв на 734 койки, в том числе для пациентов, у которых болезнь протекает в легкой форме, и выздоравливающих. В итоге к концу мая в регионе будет более 2 тысяч коек.

На сегодня 650 человек из числа госпитализированных имеют лабораторно подтвержденный коронавирус или клинически поставленный диагноз. С начала эпидемии выздоровел 331 житель области.

На заседании также обсудили наличие средств индивидуальной защиты (СИЗ), в том числе для медиков. По словам Алексея Эрка, этот вопрос ежедневно находится на контроле, идет постоянная работа по пополнению запасов СИЗ. В ближайшее время ожидается поставка СИЗ на средства регионального и федерального бюджетов, а также за счет внебюджетных источников. В регион будет доставлено порядка 15 тысяч защитных костюмов.

О фейках

Губернатор отметил, что тема средств защиты стала объектом откровенных спекуляций:

«Министерству здравоохранения и комитету по печати необходимо оперативно отрабатывать подобного рода фейковые новости. В марте Госдума приняла изменения в действующее законодательство, и теперь за распространение заведомо ложной информации под видом достоверной предусмотрена ответственность вплоть до уголовной».

Глава региона поручил регулярно вести мониторинг наличия запасов средств индивидуальной защиты.

Про 1300 протоколов и контроль

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин рассказал, как ведется контроль за соблюдением ограничительных мер. Он отметил, что количество нарушений постановлений главного санитарного врача региона снижается. Всего правоохранительные органы составили почти 1300 административных протоколов за нарушение ограничительных мер, в том числе режима самоизоляции и правил работы торговых объектов.

Порядка 3 тысяч автомобилей, пассажиры которых имели недействительные электронные пропуска или не имели их вообще, не допущены для въезда в регион.

Дезинфекция

Врио начальника Главного управления МЧС по Тульской области Алексей Павлов сообщил о результатах работы по дезинфекции городских пространств и выявлению нарушителей действующих ограничительных мер.

За минувшую неделю спасатели продезинфицировали 300 зданий, 400 единиц общественного транспорта, 60 тысяч квадратных метров автодорог и городских территорий. Эффективность дезинфекции повысилась благодаря поступившим на вооружение МЧС электронным распылителям и 3 мобильным комплексам. В работе задействовано порядка 150 человек и 50 единиц техники.

Кроме того, совместно с правоохранительными органами спасатели патрулируют местах отдыха на предмет выявления нарушений ограничительных мер и правил пожарной безопасности. К административной ответственности привлечены 30 человек.

«Делая определенные послабления, нельзя допустить снижения контроля. В указе об ограничительных мерах прописаны конкретные условия, при которых можно, к примеру, посещать парки. И важно, чтобы соблюдение этих требований жестко контролировалось. Обращаю на это внимание руководителей правоохранительных органов, а также руководителей предприятий и организаций. Это касается и соблюдения масочного режима. Жители должны понимать, что это вынужденная мера, обязательная для всех», — подчеркнул Алексей Дюмин.