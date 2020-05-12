В Тульской области следователи раскрыли убийство 20-летней давности

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Региональный Следственный комитет сообщил о раскрытии убийства, которое было совершено в Белеве 20 лет назад.

16 апреля 2000 года в одном из белевских магазинов обнаружили труп 63-летней женщины, работавшей там продавцом. Кроме того, из помещения пропали телевизор, магнитола и другие вещи на общую сумму более пяти тысяч рублей. По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Так как установить преступника не удавалось, предварительное следствие было приостановлено. Возобновили его только в марте 2020 года, и это стало возможным благодаря кропотливой работе следователей-криминалистов и умело спланированных мероприятий по поиску свидетелей преступления. Преступником оказался ранее судимый житель Московской области.

«В целях установления личности преступника, по поручению следователя специалистами центрального аппарата СК России проведено мероприятие по активизации памяти свидетелей, которые имели с преступником зрительный контакт, по результатам которого составлен его фоторобот, а впоследствии и произведено опознание лица, совершившего преступление», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем). По ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием продолжается установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор доказательственной базы.