Какие улицы Тулы останутся без электроэнергии 13 мая

С 12.00 до 19.00 будут обесточены дома по следующим адресам:

ул. Староникитская, 39,

ул. Колетвинова, 23,

ул. Пионерская, 39,

ул. Токарева, 54-60 (чётн.), 66, 51, 49,

ул. Октябрьская, 188-а, 182,

Промышленный пр-д, 7, 8, 10,

ул. Демидовская, 194-224 (чётн.), 227-247 (нечётн.),

ул. Немцова, 12, 27,

ул. Н. Крупской, 3-25 (нечётн.), 4-14, 14-а (чётн.),

ул. Кольцова, 2-е, 19, 21, 13/8,

ул. Короткая, 2-а, 4, 6-а,

ул. Маяковского, 6,

ул. Р. Зорге, 1-а, 10,

ул. Декабристов, 3, 11-39 (нечётн.), 24-50 (чётн.),

ул. Марата, 119, 119-а, 121, 123,

ул. Степанова, 144, 146, 150, 154,

ул. Индустриальная, 16, 18, 35, 37, 39, 22-30 (чётн.),

пер. Кладбищенский, 1-5, 5-а,

ул. Каракозова, 79, 5, 11-27,

ул. Патронная, 1-29 (нечётн.), 4-30 (чётн.),

ул. Волоховская, 1-7 (нечётн.),

1-й Волоховский пр-д, 1-19 (нечётн.), 3-а, 2, 4,

2-й Волоховский пр-д, 1-20,

ул. 3-я Волоховская, 20,

Мясново: ул. В. Краснослободская, 61-103 (нечётн.), 74-88 (чётн.),

ул. Привокзальная, 36-64 (чётн.),

ул. Профсоюзная, 6-а, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

4-й пр-д, 47-а, 47-б, 49-а, 49-б,

ул. Н. Краснослободская, 40-52 (нечётн.), 37-б, 37-45 (нечётн.),

п. Комсомльский: ул. Станционная, 12-а, 12-44 (чётн.), 29-а, 29-61 (нечётн.), 1, 2,

п. Косая Гора: Орловское шоссе, 101-а, 152, 132-а, 145, 80-146 (чётн.), 99-141 (нечётн.),

пос. Октябрьский: 8-й пр-д, 54-74 (чётн.), 45-61 (нечётн.),

9-й пр-д, 58-66 (чётн.), 67-75 (нечётн.),

10-й пр-д, 76, 91,

11-й пр-д, 88,

ул. Капитана Громова, 7-17 (нечётн.), 10-34 (чётн.).