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Какие улицы Тулы останутся без электроэнергии 13 мая

Какие улицы Тулы останутся без электроэнергии 13 мая

«Тулгорэлектросети» предупреждают о проведении плановых работ.

С 12.00 до 19.00 будут обесточены дома по следующим адресам:

  • ул. Староникитская, 39,
  • ул. Колетвинова, 23,
  • ул. Пионерская, 39,
  • ул. Токарева, 54-60 (чётн.), 66, 51, 49,
  • ул. Октябрьская, 188-а, 182,
  • Промышленный пр-д, 7, 8, 10,
  • ул. Демидовская, 194-224 (чётн.), 227-247 (нечётн.),
  • ул. Немцова, 12, 27,
  • ул. Н. Крупской, 3-25 (нечётн.), 4-14, 14-а (чётн.),
  • ул. Кольцова, 2-е, 19, 21, 13/8,
  • ул. Короткая, 2-а, 4, 6-а,
  • ул. Маяковского, 6,
  • ул. Р. Зорге, 1-а, 10,
  • ул. Декабристов, 3, 11-39 (нечётн.), 24-50 (чётн.),
  • ул. Марата, 119, 119-а, 121, 123,
  • ул. Степанова, 144, 146, 150, 154,
  • ул. Индустриальная, 16, 18, 35, 37, 39, 22-30 (чётн.),
  • пер. Кладбищенский, 1-5, 5-а,
  • ул. Каракозова, 79, 5, 11-27,
  • ул. Патронная, 1-29 (нечётн.), 4-30 (чётн.),
  • ул. Волоховская, 1-7 (нечётн.),
  • 1-й Волоховский пр-д, 1-19 (нечётн.), 3-а, 2, 4,
  • 2-й Волоховский пр-д, 1-20,
  • ул. 3-я Волоховская, 20,
  • Мясново: ул. В. Краснослободская, 61-103 (нечётн.), 74-88 (чётн.),
  • ул. Привокзальная, 36-64 (чётн.),
  • ул. Профсоюзная, 6-а, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
  • 4-й пр-д, 47-а, 47-б, 49-а, 49-б,
  • ул. Н. Краснослободская, 40-52 (нечётн.), 37-б, 37-45 (нечётн.),
  • п. Комсомльский: ул. Станционная, 12-а, 12-44 (чётн.), 29-а, 29-61 (нечётн.), 1, 2,
  • п. Косая Гора: Орловское шоссе, 101-а, 152, 132-а, 145, 80-146 (чётн.), 99-141 (нечётн.),
  • пос. Октябрьский: 8-й пр-д, 54-74 (чётн.), 45-61 (нечётн.),
  • 9-й пр-д, 58-66 (чётн.), 67-75 (нечётн.),
  • 10-й пр-д, 76, 91,
  • 11-й пр-д, 88,
  • ул. Капитана Громова, 7-17 (нечётн.), 10-34 (чётн.).
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:53 +3
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