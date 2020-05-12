Метеопредупреждение: в Тульской области резко похолодает на 10 градусов

Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду и понижение температуры.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и в первой половине дня 13 мая на территории Тульской области ожидается понижение температуры воздуха на 10 градусов и более, с усилением северо-западного ветра до 13-18 м/с.