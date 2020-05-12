В Тульском экзотариуме родились летающие поссумы, гекконы и африканские ежи

Фото: пресс-служба Тульского экзотариума.

Пока малыши находятся в инкубаторе, но скоро отправятся на постоянное место жительства.

В новой экспозиции зоопарка Тульского экзотариума появились долгожданные малыши: геккон Кюля (Gekko kuhli), семейство гекконовые (Gekkonidae), а также гекконы токи (Gekko gecko) и василиски (Basiliscus).

Кроме того, пополнение произошло у сахарных летающих поссумов (Petaurus breviceps), иглистой мыши (Acomys cahirinus) и белобрюхого африканского ежа (Atelerix albiventris).

Малыши находятся в инкубаторе, но скоро отправятся на постоянное место жительства.