Фото: пресс-служба Тульского экзотариума.
В Тульском экзотариуме родились летающие поссумы, гекконы и африканские ежи
Пока малыши находятся в инкубаторе, но скоро отправятся на постоянное место жительства.
В новой экспозиции зоопарка Тульского экзотариума появились долгожданные малыши: геккон Кюля (Gekko kuhli), семейство гекконовые (Gekkonidae), а также гекконы токи (Gekko gecko) и василиски (Basiliscus).
Кроме того, пополнение произошло у сахарных летающих поссумов (Petaurus breviceps), иглистой мыши (Acomys cahirinus) и белобрюхого африканского ежа (Atelerix albiventris).
Малыши находятся в инкубаторе, но скоро отправятся на постоянное место жительства.
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