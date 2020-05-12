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В Тульском экзотариуме родились летающие поссумы, гекконы и африканские ежи
Фото: пресс-служба Тульского экзотариума.

В Тульском экзотариуме родились летающие поссумы, гекконы и африканские ежи

Пока малыши находятся в инкубаторе, но скоро отправятся на постоянное место жительства.

В новой экспозиции зоопарка Тульского экзотариума появились долгожданные малыши: геккон Кюля (Gekko kuhli), семейство гекконовые (Gekkonidae), а также гекконы токи (Gekko gecko) и василиски (Basiliscus).

Кроме того, пополнение произошло у сахарных летающих поссумов (Petaurus breviceps), иглистой мыши (Acomys cahirinus) и белобрюхого африканского ежа (Atelerix albiventris).

Малыши находятся в инкубаторе, но скоро отправятся на постоянное место жительства.

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Пополнение в Тульском экзотариуме, Фото: 1
Пополнение в Тульском экзотариуме, Фото: 2
Пополнение в Тульском экзотариуме, Фото: 3
Пополнение в Тульском экзотариуме, Фото: 4
Пополнение в Тульском экзотариуме, Фото: 5
Пополнение в Тульском экзотариуме, Фото: 6
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +6
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