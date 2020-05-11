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В правительстве Тульской области обсудили порядок снятия карантинных ограничений
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В правительстве Тульской области обсудили порядок снятия карантинных ограничений

На совещании с кабмином Алексей Дюмин поручил обеспечить реализацию всех предложенных Владимиром Путиным мер поддержки населения и бизнеса.

Алексей Дюмин принял участие в совещании под председательством главы государства. Владимир Путин обсудил с членами правительства и руководителями регионов санитарно-эпидемиологическую обстановку и новые меры по поддержке граждан и экономики. По итогам мероприятия глава Тульской области дал ряд поручений своим заместителям и профильным министрам.

Губернатор подчеркнул, что необходимо продолжать контроль за санитарной обстановкой в регионе, принимать максимально взвешенные решения о запуске отраслей и отдельных предприятий.

– Вчера я подписал указ, согласно которому в области возобновляется работа ряда торговых объектов площадью до 200 метров. С учетом ограничений открыты парковые зоны и спортивные объекты для занятий физкультурой, плавательные бассейны. Мы будем продолжать возвращение в нормальный режим, действуя осторожно и гибко, с жестким контролем и выполнением предписаний главного санитарного врача, – сказал Алексей Дюмин.

Глава государства отметил, что в стране выросли показатели безработицы. Алексей Дюмин подчеркнул, что важно держать ситуацию в регионе под контролем, и поручил министерству труда и социальной защиты продолжить мониторинг ситуации на рынке труда.

Владимир Путин предложил новые дополнительные меры поддержки экономики, в частности, создание нового кредитного механизма для предприятий. Алексей Дюмин поставил правительству региона задачу: обеспечить контроль и строго следить за целевым расходованием средств кредитов на выплату зарплат. Кроме того, предприятиям будет предоставлена существенная фискальная поддержка.

Губернатор заявил, что необходимо еще раз провести инвентаризацию регионального налогового законодательства и синхронизировать налоговую политику с курсом, обозначенным президентом. Алексей Дюмин поручил главе областного минтруда Андрею Филиппову подготовить нормативную базу, чтобы начать принимать заявления на выплаты семьям с детьми. Также ведомство возьмет на особый контроль работу социальных учреждений.

Министру по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области Александру Бибикову поручено проконтролировать получение медработниками всех необходимых выплат до 15 мая.

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